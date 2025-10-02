Rutinos védővel lett teljes a győriek kerete

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, korábbi Serie A-játékos érkezett az ETO FC keretébe. Senna Miangue igazolását új klubja csütörtök este jelentette be.

Miangue az ETO FC utolsó őszi igazolása.

Forrás: ETO FC

Az ETO FC új igazolása több poszton bevethető

Miangue ezen a nyáron vált szabadon igazolhatóvá, legutóbb a Cercle Brugge játékosa volt. A labdarúgó több poszton bevethető: középhátvédként, balhátvédként és bal oldali középpályásként is számíthat rá Borbély Balázs.