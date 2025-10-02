Labdarúgás
1 órája
Rutinos védővel lett teljes a győriek kerete
Huszonnyolc éves belga belső védő igazolt Győrbe. Az ETO FC őszi kerete Senna Miangue érkezésével vált véglegessé.
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, korábbi Serie A-játékos érkezett az ETO FC keretébe. Senna Miangue igazolását új klubja csütörtök este jelentette be.
Az ETO FC új igazolása több poszton bevethető
Miangue ezen a nyáron vált szabadon igazolhatóvá, legutóbb a Cercle Brugge játékosa volt. A labdarúgó több poszton bevethető: középhátvédként, balhátvédként és bal oldali középpályásként is számíthat rá Borbély Balázs.
