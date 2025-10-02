október 2., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Rutinos védővel lett teljes a győriek kerete

Címkék#középhátvéd#Borbély Balázs#Senna Miangue#ETO FC#középpályás

Huszonnyolc éves belga belső védő igazolt Győrbe. Az ETO FC őszi kerete Senna Miangue érkezésével vált véglegessé.

Kisalföld.hu

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, korábbi Serie A-játékos érkezett az ETO FC keretébe. Senna Miangue igazolását új klubja csütörtök este jelentette be.

ETO FC
Miangue az ETO FC utolsó őszi igazolása.
Forrás: ETO FC

Az ETO FC új igazolása több poszton bevethető

Miangue ezen a nyáron vált szabadon igazolhatóvá, legutóbb a Cercle Brugge játékosa volt. A labdarúgó több poszton bevethető: középhátvédként, balhátvédként és bal oldali középpályásként is számíthat rá Borbély Balázs.

 

 

