Nem jogerős a határozat – a helyükről szurkolhatnak az ETO ultrái szombaton

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságának döntése ellen fellebbezést nyújtott be a Fizz Ligában szereplő ETO FC.

"A gyűlölet nem pálya", hívják fel a szurkolók figyelmét Győrben is. Az ETO FC szektora még nyitva marad.

Fotó: Molcsányi Máté

Az ETO FC stadionjában a Q-szektor bezárását a DVTK elleni mérkőzésen kellett volna végrehajtani, ám a klub közölte: a döntés nem jogerős.

Az ETO FC a tabella élén álló csapatot fogadja

Szombaton 15.30-kor a Rába-parti alakulat a listavezető Paksi FC-t fogadja. A Q-szektor bezárása ezen a mérkőzésen sem lép érvénybe, mivel a döntés továbbra sem jogerős.