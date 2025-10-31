22 perce
Nem jogerős a határozat – a helyükről szurkolhatnak az ETO ultrái szombaton
Az MLSZ fegyelmi bizottsága az ETO-Fradi bajnokin tapasztalt szurkolói magatartások miatt kötelezte a győri klubot a korábban kiszabott büntetés végrehajtására. Az ETO FC szerint a döntés még mindig nem jogerős, így a Paks elleni meccsen is nyitva marad a Q-szektor.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságának döntése ellen fellebbezést nyújtott be a Fizz Ligában szereplő ETO FC.
Az ETO FC stadionjában a Q-szektor bezárását a DVTK elleni mérkőzésen kellett volna végrehajtani, ám a klub közölte: a döntés nem jogerős.
Az ETO FC a tabella élén álló csapatot fogadja
Szombaton 15.30-kor a Rába-parti alakulat a listavezető Paksi FC-t fogadja. A Q-szektor bezárása ezen a mérkőzésen sem lép érvénybe, mivel a döntés továbbra sem jogerős.