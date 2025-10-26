Labdarúgás
Kiakadtak a győri szurkolók – Igazuk van? Szavazzon!
Kikapott az újonctól Borbély Balázs együttese. Az ETO FC 2–0-ra vezetett Kisvárdán, mégis kikapott 3–2-re. A győriek egy elmaradt piros lapot kérnek számon a játékvezetőn.
Hiába vezetett 2–0-ra az ETO FC a Kisvárda otthonában a labdarúgó Fizz Liga-mérkőzésen, végül 3–2-re kikapott.
A győri szurkolók a játékvezetőt is okolják a fiaskóért. Bogár Gergő az első félidő hajrájában egy keményebb belépőért csak sárga lapot adott a kisvárdai Soltész Dominiknek. A VAR-kocsi ugyan kihívta a bírót, de nem adott pirosat a hazaiak játékosának, aki ne sokkal később egyébként gólpasszt adott.
A vitatott jelenet a Kisvárda–ETO FC meccsen
