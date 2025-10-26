Kiakadtak a győri szurkolók – Igazuk van? Szavazzon!

Hiába vezetett 2–0-ra az ETO FC a Kisvárda otthonában a labdarúgó Fizz Liga-mérkőzésen, végül 3–2-re kikapott.

Az M4 Sport Instagram-oldalán készített fotómontázs az ETO FC meccs vitatható ítéletéről.

Fotó: M4 Sport

A győri szurkolók a játékvezetőt is okolják a fiaskóért. Bogár Gergő az első félidő hajrájában egy keményebb belépőért csak sárga lapot adott a kisvárdai Soltész Dominiknek. A VAR-kocsi ugyan kihívta a bírót, de nem adott pirosat a hazaiak játékosának, aki ne sokkal később egyébként gólpasszt adott.

A vitatott jelenet a Kisvárda–ETO FC meccsen

