Labdarúgás

2 órája

Kiakadtak a győri szurkolók – Igazuk van? Szavazzon!

Címkék#győri#kisvárdai#ETO FC

Kikapott az újonctól Borbély Balázs együttese. Az ETO FC 2–0-ra vezetett Kisvárdán, mégis kikapott 3–2-re. A győriek egy elmaradt piros lapot kérnek számon a játékvezetőn.

Kisalföld.hu

Hiába vezetett 2–0-ra az ETO FC a Kisvárda otthonában a labdarúgó Fizz Liga-mérkőzésen, végül 3–2-re kikapott.

ETO FC
Az M4 Sport Instagram-oldalán készített fotómontázs az ETO FC meccs vitatható ítéletéről.
Fotó: M4 Sport

A győri szurkolók a játékvezetőt is okolják a fiaskóért. Bogár Gergő az első félidő hajrájában egy keményebb belépőért csak sárga lapot adott a kisvárdai Soltész Dominiknek. A VAR-kocsi ugyan kihívta a bírót, de nem adott pirosat a hazaiak játékosának, aki ne sokkal később egyébként gólpasszt adott.

A vitatott jelenet a Kisvárda–ETO FC meccsen

Szavazzon, Ön hogyan döntött volna?

Szavazás

Ön kiállította volna a kisvárdai Soltész Dominikot?

