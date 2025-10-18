29 perce
Borbély Balázs: Eltaláltam ezt a kezdő tizenegyet
A válogatott szünet után hazai közönség előtt lépett pályára Borbély Balázs gárdája. Az ETO FC vendége szombat este a DVTK volt, a győrieknek sikerült bezsebelniük az idényben a negyedik bajnoki sikerüket.
Szerencsét hozott az első félidő kezdőrúgását végző fiatalember az ETO FC-nek. A labdát ezúttal Borbély Balázs vezetőedző születésnapos kisfia indíthatta útjára, a gesztus jó előjelnek bizonyult. A találkozó elején rózsaszín lufikat engedtek a levegőbe a játékosok, csatlakozva ezzel a pink október kampányhoz, amely a mellrák elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet.
A találkozón Gera Dániel korai találatával szerzett vezetést a vendégegyüttes. A zöld-fehérek Nadhir Benbouali góljával jöttek vissza a játékba, majd Claudiou Bumba idénybeli első góljával megfordították az állást. Az első félidő lefújásakor Benbouali lába épp lövésre lendült volna a tizenhatoson belül, amikor Erdős lefújta a játékrészt, ez a lelátón tartózkodónknak sem tetszett. A második félidőben egyértelműen a vendéglátók voltak veszélyesebbek a kapura. Több helyzetet is ki tudott alakítani a zöld-fehér egylet, a harmadik győri találat végül Szatmári öngóljából született. A találkozót ez a gól zárta, az ETO FC 3-1-re győzött a Diósgyőri VTK-val szemben.
ETO FC - Diósgyőri VTKFotók: Csapó Balázs
Mérkőzés utáni értékelések
Borbély Balázs: - Működtek a kontratámadások, működtek a pontrúgásaink. Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elején akadtak problémáink a diósgyőri kontratámadásokkal. A második félidőben a Diósgyőr nem jelentett különösebb veszélyt a kapura. Bumbának nagyon kívántam, hogy minél hamarabb gól rúgjon. Bár száz százalékban dolgozik, edzésen is mindent kiad magából, már volt egy kis frusztráció is benne. Debrecenben is jól játszottunk, de nem voltunk elég agresszívek és hatékonyak, ma viszont szép volt a játékunk, nekem ez nagyon tetszett, ebből gólt is láttunk. Rajmi fantasztikusan játszott, rendben volt az egész jobb oldalunk. Sikerült eltalálnom a kezdő tizenegyet. Ezt láttam a legjobbnak, hála istennek, bejött.
Vladimir Radeknovic: - Jobban játszottak a győriek, mint mi. Az első húsz-huszonöt percben jól játszottunk, működött a meccstervünk, de nem tudtuk úgy zárni a támadásokat, ahogy szerettük volna. Attól függetlenül, hogy a győriek pontrúgásból szerezték a góljaikat, nem jelenti azt, hogy nem érdemelték meg a győzelmüket.
ETO FC – Diósgyőri VTK 3-1 (2-1)
Győr, Fizz Liga, 10. forduló. 3210 néző. V.: Erdős József.
ETO FC: Petras – Tóth R., Csinger, Boldor, Stefulj – Vitális, Bumba (Piscsur 90.), Anton (Njie 90.) – Bánáti (Huszár 82.), Benbouali, Schön (Vingler 68.). Vezetőedző: Borbély Balázs.
Diósgyőri VTK: Sentic – Gera D. (Szatmári, a szünetben), Kecskés, Tamás, Demeter – Sajbán (Saponjic 58.), Keita, Vallejo, Mucsányi (Bényei Á. 58.), Jurek (Croizet a szünetben), Acolatse (Bokros 80.). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.
Gsz.: Gera D. (13.), Benbouali (29.), Bumba (43.), Szatmári (öngól, 74.)