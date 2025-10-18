Borbély Balázs: Eltaláltam ezt a kezdő tizenegyet

Szerencsét hozott az első félidő kezdőrúgását végző fiatalember az ETO FC-nek. A labdát ezúttal Borbély Balázs vezetőedző születésnapos kisfia indíthatta útjára, a gesztus jó előjelnek bizonyult. A találkozó elején rózsaszín lufikat engedtek a levegőbe a játékosok, csatlakozva ezzel a pink október kampányhoz, amely a mellrák elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet.

Az ETO FC 3-1-re nyert a DVTK ellen, a második gólt Claudiu Bumba rúgta.

Fotó: Csapó Balázs

A találkozón Gera Dániel korai találatával szerzett vezetést a vendégegyüttes. A zöld-fehérek Nadhir Benbouali góljával jöttek vissza a játékba, majd Claudiou Bumba idénybeli első góljával megfordították az állást. Az első félidő lefújásakor Benbouali lába épp lövésre lendült volna a tizenhatoson belül, amikor Erdős lefújta a játékrészt, ez a lelátón tartózkodónknak sem tetszett. A második félidőben egyértelműen a vendéglátók voltak veszélyesebbek a kapura. Több helyzetet is ki tudott alakítani a zöld-fehér egylet, a harmadik győri találat végül Szatmári öngóljából született. A találkozót ez a gól zárta, az ETO FC 3-1-re győzött a Diósgyőri VTK-val szemben.