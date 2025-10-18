2 órája
ETO FC-Diósgyőr 2-1 - ÉLŐ
Az ETO FC számára hazai mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga. A zöld-fehérek esélyesek a Diósgyőr ellen. Az ETO a negyedik bajnoki sikerére hajt.
Fizz Liga labdarúgó NB I., 10. forduló
ETO FC - DVTK 2-1 - ÉLŐ
Győr, ETO Park. Játékvezető: Erdős József (Albert István, Belicza Bence)
ETO: Petrás - Tóth R., Csinger, Boldor, Stefulj - Vitális, Anton - Bánáti, Bumba, Schön - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs
DVTK: Sentic - Gera D., Kecskés Á., Tamás M., Demeter - Jurek, Vallejo, A. Keita, Mucsányi - Acolatse, Sajbán. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics
Gólszerző: Benbouali (29.), Bumba (43.), ill. Gera D. (13.)
PERCRŐL PERCRE
45+1. perc: Két perc a ráadás. Anton szabadrúgása után Bumba fejel kapu mellé.
43. perc: GÓÓÓL! Anton balról, az oldalvonal mellől végez el szabadrúgást. A beívelt labdát Bumba az ötösről sarkazza a jobb kapufa tövéhez. Sentic nem tud hárítani. 2-1.
40. perc: Tóth R. hét méteres lövése elmegy a vendégek kapuja mellett.
34. perc: Anton szöglete után Benbouali fejel kapu fölé.
29. perc: GÓÓÓL! Góllá érik a győri mezőnyfölény. Schön játszik össze Bánátival, utóbbi 10 méteres lövése egy védőről épp Schön elé kerül vissza, aztán megint sikerül blokkolnia egy diósgyőri védőnek. Végül Benbouali lő négy méterről kapura, a gólvonalon álló Gerának pedig nem sikerül mentenie. 1-1
25. perc: Vitális rosszul passzol a győri térfélen, aztán Acolatse találja el a kapufát 18 méterről.
24. perc: Anton 22 méterről lövi a labdát kapu fölé.
23. perc: Bumba kapja vissza a labdát Bánátitól, majd 20 méterről laposan lő. Épp a kapu közepe felé tart az erős lövés, Sentic véd.
17. perc: Gyorsan elvégzett győri szöglet után Bumba lő 15 méterről, de Sentic védi a lövést.
13. perc: GÓÓÓL! Acolatse indul meg megint a jobb oldalon, a beívelését Gera Csinger mellől hét méterről fejeli a jobb kapufa tövére, ahonnan a hálóba pattan a labda. 0-1
12. perc: Diósyőri kontra végén Acolatse tálal Jurek elé, aki hét méterről nem azért nem tud kapura lőni, mert Antonnak sikerül szögletre mentenie.
9. perc: Nem tudnak felszabadítani a győriek a saját kapujuk előteréből, végül Jurek fordul kapura, és 11 méterről lő. Petrás védi a kísérletet.
5. perc: Tóth R. jobbról adja be a labdát a kapu elé, Benbouali nem tud fejelni, a hosszún érkező Schön viszont kapura lő. A pattongós lövés elmegy a kapu bal oldala mellett.
4. perc: Balról érkezik a beívelés a vendégek kapuja elé, Demeter az ötösről vágja ki szögletre a labdát a berobbanó Bánáti elől.
1. perc: A pirosban játszó miskolciak kezdik a mérkőzést, zöld-fehérben a győriek.
ELŐZETES
A válogatott szünet után a hétvégén folytatódik a pontvadászat a Fizz Liga, NB I-ben. Az ETO szombat este lép pályára.
ETO FC-DVTK
Győr, ETO Park, ma, 20.30.
A győri csapatba visszatértek a válogatottakban szerepelt játékosok, így a hosszabb ideje hiányzó Oleksandr Piscsur is, aki az U20 világbajnokságon járt az ukrán csapattal. Ott minden mérkőzésen játszott és egy gólt szerzett.
A DVTK két hónapja nem nyert bajnokit, a legutóbbi kettőn még gólt sem szerzett, tehát nem véletlen, hogy Vladimir Radenkovic vezetőedző csapata csak a tizedik a tabellán.
A papírforma ismét az ETO győzelmét ígéri. A győriek őszi negyedik sikerükért hajtanak a bajnokságban.