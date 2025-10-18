ETO FC-Diósgyőr 2-1 - ÉLŐ

Fizz Liga labdarúgó NB I., 10. forduló

ETO FC - DVTK 2-1 - ÉLŐ

Győr, ETO Park. Játékvezető: Erdős József (Albert István, Belicza Bence)

ETO: Petrás - Tóth R., Csinger, Boldor, Stefulj - Vitális, Anton - Bánáti, Bumba, Schön - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs

DVTK: Sentic - Gera D., Kecskés Á., Tamás M., Demeter - Jurek, Vallejo, A. Keita, Mucsányi - Acolatse, Sajbán. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics

Gólszerző: Benbouali (29.), Bumba (43.), ill. Gera D. (13.)

PERCRŐL PERCRE

45+1. perc: Két perc a ráadás. Anton szabadrúgása után Bumba fejel kapu mellé.

43. perc: GÓÓÓL! Anton balról, az oldalvonal mellől végez el szabadrúgást. A beívelt labdát Bumba az ötösről sarkazza a jobb kapufa tövéhez. Sentic nem tud hárítani. 2-1.

40. perc: Tóth R. hét méteres lövése elmegy a vendégek kapuja mellett.

34. perc: Anton szöglete után Benbouali fejel kapu fölé.

29. perc: GÓÓÓL! Góllá érik a győri mezőnyfölény. Schön játszik össze Bánátival, utóbbi 10 méteres lövése egy védőről épp Schön elé kerül vissza, aztán megint sikerül blokkolnia egy diósgyőri védőnek. Végül Benbouali lő négy méterről kapura, a gólvonalon álló Gerának pedig nem sikerül mentenie. 1-1

25. perc: Vitális rosszul passzol a győri térfélen, aztán Acolatse találja el a kapufát 18 méterről.

24. perc: Anton 22 méterről lövi a labdát kapu fölé.

23. perc: Bumba kapja vissza a labdát Bánátitól, majd 20 méterről laposan lő. Épp a kapu közepe felé tart az erős lövés, Sentic véd.

17. perc: Gyorsan elvégzett győri szöglet után Bumba lő 15 méterről, de Sentic védi a lövést.

13. perc: GÓÓÓL! Acolatse indul meg megint a jobb oldalon, a beívelését Gera Csinger mellől hét méterről fejeli a jobb kapufa tövére, ahonnan a hálóba pattan a labda. 0-1

12. perc: Diósyőri kontra végén Acolatse tálal Jurek elé, aki hét méterről nem azért nem tud kapura lőni, mert Antonnak sikerül szögletre mentenie.

9. perc: Nem tudnak felszabadítani a győriek a saját kapujuk előteréből, végül Jurek fordul kapura, és 11 méterről lő. Petrás védi a kísérletet.

5. perc: Tóth R. jobbról adja be a labdát a kapu elé, Benbouali nem tud fejelni, a hosszún érkező Schön viszont kapura lő. A pattongós lövés elmegy a kapu bal oldala mellett.