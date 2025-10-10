Bomba góllal köszönt be a válogatottba Bősze Levente – videó

Az U17-es labdarúgó-válogatott szerdán Észak-Macedónia csapatával játszott az Eb-selejtező nyitómérkőzésén. A csapatkapitány, Bősze Levente végezte el a szabadrúgást, amelyből gólt lőtt. A 16 esztendős, győri születésű labdarúgó első nevelőegyesülete az ETO FC volt.

A magyar csapat 2-2-es döntetlent játszott az Eb-selejtező 1 fordulójában Polnkai Noel és Bősze Levente találatával. Az U17-es válogatott legközelebb szombaton 13 órakor lép pályára Gibraltár együttese ellen.

Mutatjuk a győri születésű játékos bombagólját az M4 Sport Facebook-oldaláról:

Fényes jövő áll az ETO FC saját nevelésű játékosa előtt

Bősze Levente hamar kitűnt tehetségével. A játékos 2024 augusztusában, 15 évesen és 181 naposan debütált a DAC 1904 színeiben, ezzel az egész szlovák élvonal korrekordere és az európai kupasorozatok legfiatalabb bemutatkozója volt.

A labdarúgó ajtaján újabb nagy lehetőség kopogtatott: a 2025/2026-os idényben kölcsönben szerepel a Cesc Fabregas vezette Comoban. A korábbi katalán-spanyol válogatott csapatához csak a FIFA engedélyével kerülhetett Bősze az életkora miatt.