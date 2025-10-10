59 perce
Bomba góllal köszönt be a válogatottba Bősze Levente – videó
Az U17-es válogatott mérkőzésén óriási szabadrúgás gólt lőtt Bősze Levente. Az ETO FC egykori játékosa előtt fényes jövő áll: az idényt olasz Serie-A csapatnál tölti.
Az U17-es labdarúgó-válogatott szerdán Észak-Macedónia csapatával játszott az Eb-selejtező nyitómérkőzésén. A csapatkapitány, Bősze Levente végezte el a szabadrúgást, amelyből gólt lőtt. A 16 esztendős, győri születésű labdarúgó első nevelőegyesülete az ETO FC volt.
A magyar csapat 2-2-es döntetlent játszott az Eb-selejtező 1 fordulójában Polnkai Noel és Bősze Levente találatával. Az U17-es válogatott legközelebb szombaton 13 órakor lép pályára Gibraltár együttese ellen.
Mutatjuk a győri születésű játékos bombagólját az M4 Sport Facebook-oldaláról:
Fényes jövő áll az ETO FC saját nevelésű játékosa előtt
Bősze Levente hamar kitűnt tehetségével. A játékos 2024 augusztusában, 15 évesen és 181 naposan debütált a DAC 1904 színeiben, ezzel az egész szlovák élvonal korrekordere és az európai kupasorozatok legfiatalabb bemutatkozója volt.
A labdarúgó ajtaján újabb nagy lehetőség kopogtatott: a 2025/2026-os idényben kölcsönben szerepel a Cesc Fabregas vezette Comoban. A korábbi katalán-spanyol válogatott csapatához csak a FIFA engedélyével kerülhetett Bősze az életkora miatt.
Olasz Serie A-csapatnál folytatja a győri nevelésű játékos, korábbi Arsenal- és Barcelona-legenda lesz az edzője
A fiatal tehetség a Fabregasszal közös munkáról is beszélt egy interjúban:
A legfőbb, amit kiemelt, azt mindig elmondja, hogy van idő. Az idő nekem dolgozik, nagyon fiatal vagyok. De millió tanáccsal tud ellátni edzés közben is, nagyon sok lehetőség volt erre. Nagyon extra érzés, hogy a pályán mögöttem egy Sergi Roberto van, egy Diego Carlos, hisz Diego Carlosszal és a francia Caqueret-vel van a legjobb kapcsolatom a klubban
- árulta el Bősze.