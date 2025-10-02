Ünnepel az ETO FC vezetőedzője

Az egykori labdarúgó 2024. április 24-én ült le az ETO FC kispadjára.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

Az akkor másodosztályban játszó csapat az idényben hátra lévő öt mérkőzését megnyerte a tréner irányításával, ezzel kilenc év után a zöld-fehérek visszajutottak az élvonalba.

A 2024/2025-ös évad sikerei áttörést hoztak a klubnál: az ETO újra a nemzetközi porondra léphetett, az idényt pedig a tabella negyedik helyen zárta. Borbély Balázs személyisége, alázata garancia volt arra, hogy a szurkolók visszatérnek a lelátóra.

A 46 éves tréner 2026-ig biztosan marad zöld-fehérben.

Forrás: eto.hu