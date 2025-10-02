3 órája
Ünnepel az ETO FC vezetőedzője
Születésnapját ünnepli Borbély Balázs. Az ETO FC vezetőedzője október 2-án lett 46 éves.
Az egykori labdarúgó 2024. április 24-én ült le az ETO FC kispadjára.
Az akkor másodosztályban játszó csapat az idényben hátra lévő öt mérkőzését megnyerte a tréner irányításával, ezzel kilenc év után a zöld-fehérek visszajutottak az élvonalba.
A 2024/2025-ös évad sikerei áttörést hoztak a klubnál: az ETO újra a nemzetközi porondra léphetett, az idényt pedig a tabella negyedik helyen zárta. Borbély Balázs személyisége, alázata garancia volt arra, hogy a szurkolók visszatérnek a lelátóra.
Borbély Balázs 1979. október 2-én született Dunaszerdahelyen. A labdarúgás rejtelmeivel szülővárosa klubjánál, a DAC 1904-nél ismerkedette meg, majd az Artmedia Petrzalkához csatlakozott. A 2005/2006-os idényben csapatkapitányként játszott a BL-csoportkörben. A Kaiserslauternhez 2006-ban került, majd 2007 nyarán visszatért az Artmediához. Pályafutása végén a TJ Druzstevnik Vrakun együttesénél játszott, innen vonult vissza 2014-ben. A szlovák válogatott mezét 13 alkalommal viselte pályafutása során. A profi karrier után maradt a labdarúgásnál: 2019-ben a Ferencváros U17-es csapatát irányította, majd a DAC felnőtt keretének segétrénere lett. Innen került Győrbe, ahová 2026-ig szóló kontraktus köti.