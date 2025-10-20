Az ETO-t kritizálta a győriek korábbi vezetőedzője – videó

Hazai pályán kapott ki az ETO Akadémia csapata a tatabányai együttestől. A győri edző, Nagy Ádám szerint luxus volt kihagyni a helyzeteiket. De nem csak ő volt csalódott a mérkőzés miatt.

Horváth Ferenc tatabányai edző kiakadt az ETO Akadémiára.

Fotó: Mediaworks/Illusztráció

Az akadémiai mivoltát elveszítette a Győr ezen a mérkőzésen. Ha azért is játszottunk időpontban, amikor egy normális családban éppen fújják a levest, de még vártuk, hogy a Hannichot, Preszellert vagy a Burcsát beküldik. Tíz ilyen NB I-es játékos játszott ellenünk, ami engem kicsit meglepett. Volt olyan játékos, aki fél órát még játszott az NB I-ben.

- nyilatkozta Opus Tigáz Tatabánya közösségi oldalára feltöltött videóban Horváth Ferenc, akit szeptemberben neveztek ki a posztra. A korábbi válogatott csatár több helyen megfordult edzőként, többek között az ETO-t is irányította.

A kifakadás fő oka az ETO Akadémia kerete volt

A mérkőzésen pályára lépett Njie, Vingler, Huszár és Piscsur is, a játékosok szombat este csereként a felnőtt csapat DVTK elleni mérkőzésen is játszottak. Az ETO Akadémia szabályosan járt el a játékosok nevezésével, Horváth szerint a legfőbb baj az volt, hogy nem ilyen kvalitású játékosokra számítottak. Annak ellenére, hogy a tatabányai csapat nyerte a találkozót, a mérkőzés utáni értékelésében a saját játékosok teljesítményének elemzése helyett az ETO Akadémia csapatát szemlézte Horváth Ferenc: