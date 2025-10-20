október 20., hétfő

Vendel névnap

13°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Az ETO-t kritizálta a győriek korábbi vezetőedzője – videó

Címkék#Huszár#Vingler#Piscsur#Horváth Ferenc#ETO Akadémia

Csalódást keltő eredménnyel ért véget Győrben az NB III-as mérkőzés. Az ETO Akadémia az Opus Tigáz Tatabányával szemben maradt alul, de hiába a győzelem, a vendégek edzője kifakadt.

Kisalföld.hu
Az ETO-t kritizálta a győriek korábbi vezetőedzője – videó

Az ETO Akadémia csapata a Dorog ellen.

Fotó: Csapó Balázs, archív

Hazai pályán kapott ki az ETO Akadémia csapata a tatabányai együttestől. A győri edző, Nagy Ádám szerint luxus volt kihagyni a helyzeteiket. De nem csak ő volt csalódott a mérkőzés miatt.

ETO Akadémia
Horváth Ferenc tatabányai edző kiakadt az ETO Akadémiára.
Fotó: Mediaworks/Illusztráció

Az akadémiai mivoltát elveszítette a Győr ezen a mérkőzésen. Ha azért is játszottunk időpontban, amikor egy normális családban éppen fújják a levest, de még vártuk, hogy a Hannichot, Preszellert vagy a Burcsát beküldik. Tíz ilyen NB I-es játékos játszott ellenünk, ami engem kicsit meglepett. Volt olyan játékos, aki fél órát még játszott az NB I-ben.

- nyilatkozta Opus Tigáz Tatabánya közösségi oldalára feltöltött videóban Horváth Ferenc, akit szeptemberben neveztek ki a posztra. A korábbi válogatott csatár több helyen megfordult edzőként, többek között az ETO-t is irányította.

A kifakadás fő oka az ETO Akadémia kerete volt

A mérkőzésen pályára lépett Njie, Vingler, Huszár és Piscsur is, a játékosok szombat este csereként a felnőtt csapat DVTK elleni mérkőzésen is játszottak. Az ETO Akadémia szabályosan járt el a játékosok nevezésével, Horváth szerint a legfőbb baj az volt, hogy nem ilyen kvalitású játékosokra számítottak. Annak ellenére, hogy a tatabányai csapat nyerte a találkozót, a mérkőzés utáni értékelésében a saját játékosok teljesítményének elemzése helyett az ETO Akadémia csapatát szemlézte Horváth Ferenc:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu