Az ETO erőssége Kerkez nyomdokán járna a magyar válogatottban

Gyors győri karriert tudhat magáénak a szerb-magyar Miljan Krpic. A 22 éves játékos tavaly nyáron szerződött az ETO-hoz a szerb FK Vozdovactól. Kezdetben nem sok szerepet kapott a zöld-fehéreknél, majd idén télen a felkészülés során Borbély Balázs vezetőedző átalakította csapata védelmét, amelynek tengelyébe Heitor került, mellette pedig a szintén magas, gyors Krpic bizonyíthatott. Ez olyannyira sikerült, hogy remek játéka révén az ETO alapemberévé és a győri szurkolók egyik kedvencévé vált.

Miljan Krpic amikor az ETO-ba igazolt. Fotó: eto.hu

Az interjúra készülve derült ki, mennyi hasonlóság van közte és a korábban az ETO-ban is nevelkedett, napjainkban a Liverpoolt erősítő Kerkez Milos között. Krpic is Verbászon született, öt hónappal idősebb, mint a bal oldali védő. Ráadásul mindketten a Hajduk Kulában futballoztak.

"Gyerekkorunkban valóban együtt játszottunk, és már akkor is látszott, hogy Milosban van valami különleges. Azóta is jó a kapcsolatunk - avatott be a közös múltba Miljan Krpic. - A családunkban a nagymamám anyjának vannak magyar gyökerei, és így kaptam meg a magyar állampolgárságot."

Verbászon született, mint Kerkez Milos

Együtt indult a pályafutásuk

Játszott a Puskás Akadémiában is

Miljan Krpic fiatalon tagja volt a Puskás Akadémia utánpótlásának, aztán visszatért Szerbiába.

"Akkor nem volt lehetőségem felnőtt szinten játszani Magyarországon, és ezért a régi klubomhoz, a TSC-hez mentem haza. Azt hiszem, ez sokat segített a karrierem alakulásában. A pályafutásom elején középpályás voltam, és mielőtt visszatértem Szerbiába, a régi edzőm, Nagy Ádám - aki jelenleg Győrben az ETO Akadémia NB III-as csapatának trénere -, lehetőséget adott, hogy középhátvédként játsszak. Onnantól kezdve ezen a poszton szerepeltem tovább."

A jó felépítésű, dinamikus Krpic az új pozícióban remekül bevált, tavasztól az ETO egyik legjobb játékosa lett.

Miljan Krpic az ETO határozott és megbízható játékosa.

"Nem szeretek magamról, pláne nem az erényeimről beszélni, de ha mégis mondanom kell valamit, akkor a nyugalmamat és a labda kihozatalaimat említeném. Az ETO egy éve nagyszerűen szerepel, ezt talán annak köszönhetjük, hogy a csapatunk olyan, mint egy nagy család. Mindenki mögöttünk állt, amikor rossz dolgok történtek velünk. Ezentúl is csapatként kell játszanunk, és akkor valószínű, nem maradnak el a további sikerek sem."