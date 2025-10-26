október 26., vasárnap

Labdarúgás

3 órája

ETO: először a Kisvárda ellen

Kisalföld.hu
ETO: először a Kisvárda ellen

Az ETO FC vasárnap ebédidőben lép pályára a Fizz Liga 11. fordulójában. A zöld-fehérek a Kisvárda vendégei lesznek.

ETO
Nadhir Benboualitól újabb gólokat várnak az ETO szurkolói. Fotó: Csapó Balázs

Kisvárda-ETO FC
Kisvárda, Várkerti Stadion, vasárnap, 12.45.
Az NB I-ben először találkozik majd a két csapat egymással, hiszen a piros-fehérek a 2018/19-es idényben játszottak először a magyar élvonalban, az ETO pedig 2015-től alacsonyabb osztályokban szerepelt. Tavaly éppen kerülték egymást, az ETO feljutott az NB I-be, a Kisvárda pedig kiesett onnan. 
A győri zöld-fehérek a Diósgyőr ellen szép játékkal megszerzett három ponttal a tarsolyukban vizitálhatnak az újonc otthonában. Az eddigi őszi szereplés is kellő önbizalmat adhat az együttesnek. 
Az NB I-be egy év után visszatért kisvárdai csapatot zömében rutinos játékosok alkotják, akik korábban már játszottak a magyar élvonalban, eddig annyi pontot szereztek az őszi idényben, mint az ETO. Borbély Balázs vezetőedző együttese hasonló mutatókkal rendelkezik, mint a Kisvárda és mindketten eggyel kevesebb mérkőzést játszottak, mint a mezőny nagyobbik fele. Az elhalaszott mérkőzéseken december 3-án az ETO a Kazincbarcika otthonában szerepel, míg a Kisvárda a Ferencvárost fogadja.
Visszatérve a vasárnapi meccsre, a győri szurkolók nagy többsége vendéggyőzelmet vár a Várkerti Stadionban, mert az ETO-t jelenleg jobb csapatnak tartják a Kisvárdánál, és Antonék a papírformát általában érvényre is tudják juttatni. 

Az ETO-ból 

Tollár Imre a Szentlőrinc SE-vel kötött szerződés értelmében az idei szezonban Décsy Ádámhoz és Herczeg Marcellhez hasonlóan az NB II-es csapatban szerepel tovább.


 
 

 

