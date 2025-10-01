október 1., szerda

Labdarúgás

35 perce

Az ETO csatára 80 percet kapott

Kisalföld.hu
Az ETO csatára 80 percet kapott

A chilei U20-as világbajnokságon szereplő ukrán válogatott oszlopos tagja az ETO támadója, Oleksandr Piscsur. 

ETO
Oleksandr Piscsur, az ETO játékosa az ukrán válogatottban.

Az ukrán válogatott legutóbb kedden lépett pályára, és Panama ellen 1-1-re végzett. A hórihorgas csatár kezdőként 80 percet kapott.

Az első mérkőzésen Dél-Korea ellen az ukránok jól kezdték az összecsapást, az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert. Az ukránok második találatát Piscsur szerezte fejjel a 16. percben. 

Az ETO nélkülözi a támadót

Ukrajna 4 ponttal vezeti a csoportját, legközelebb október 3-án a második helyezett Paraguay ellen zárja a csoportkört.

 

 

 

