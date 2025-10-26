Borbély Balázs (ETO): Csinger sérülésével elveszítettük a stabilitásunkat

Álomszerűen kezdődött a mérkőzés az ETO számára. A találkozó elején jelentős fölényben játszó zöld-fehérek uralták a játékot, majd öt perc alatt kétgólos vezetésre tettek szert. Ezt követően is nagyjából azt történt a pályán, mint amit az ETO akart, bár a meccs eleji intenzitás jelentősen csökkent a győriek játékában. Az első félidő hajrájában Bogár elmulasztott egy kiállítást, majd a hosszabbításban szépített a hazai csapat.

Két góllal vezetett az ETO. Itt még minden szépnek tűnt. Fotó: Czinege Melinda

A szünetben Csingert le kellett cserélni, a védelembe érkezett Abrahamsson. A második játékrészben az ETO támadójátékban nem tudta megismételni a korábban látottakat, a Kisvárda pedig egyre inkább vérszemet kapott. Az ETO védekezése „partner” volt ehhez - Boldor mindhárom hazai találatban benne volt, a svéd Abrahamsson pedig a már megszokott gyenge formáját hozta -, így a Kisvárda meg tudta nyerni a mérkőzést.

Két ellentétes félidőt játszott az ETO

Percről percre

5. perc: Boldor előreíveléséből Stefulj kapott remek labdát a bal oldalon, középre lőtt passza megtalálta Benboualit, aki senkitől sem zavartatva az ötösről a kapuba sodorta a labdát. 0-1.

19. perc: Vitális előrepasszal szöktette a jobbösszekötő helyén Bumbát, aki 15 méterről átemelte a a labdát a kapujából kifutó Popovics felett. 0-2.

42. perc: Soltész D. durván rátalpalt Csinger alsó lábszárára, a győri játékos örülhetett, hogy nem lett még súlyosabb sérülése. Bogár sárga lapot adott a kisvárdai játékosnak, erre kihívta a VAR, de Bogár ez után sem állította ki Soltészt.

45+2. perc: Soltész D. bal oldali beadása után a labda átszállt Csinger feje felett, Novothny pedig Boldor mellől öt méterről a bal alsó sarokba fejelte. 1-2.

74. perc: Szabó felívelése után Boldor rosszul helyezkedett, Biró mellel maga elé tette a labdát, és mielőtt Abrahamsson odaért volna, 14 méterről a léc alá lőtt. 2-2.

89. perc: Szabó passza után Molnár G. átvette a labdát a tizenhatos vonalánál a rosszul kimozduló Boldor mellett, és Tóth mellől 13 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. 3-2.

Jegyzőkönyv

Kisvárda–ETO FC 3–2 (1–2)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2521 néző. V.: Bogár.

Kisvárda: Popovics - Cipetic, Jovicic, Chlumecky - Nagy K. (Szabó, a szünetben), Melnyik (Molnár G., 75.), Popoola, Soltész D. (Medgyes S., 67.) - Biró, Mesanovic (Matanovic, 67.) - Novothny (Jordanov, 75.). Vezetőedző: Révész Attila.

ETO: Petrás - Tóth R., Csinger (Abrahamsson, a szünetben), Boldor, Stefulj - Vitális, Anton - Bánáti (Vingler, a szünetben), Bumba, Schön (Njie, 71.) - Benbouali (Piscsur, 71.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gsz.: Novothny (47.), Bíró (73.), Molnár G. (89.), ill. Benbouali (14.), Bumba (19.).



