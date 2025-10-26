október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elmaradt egy kiállítás a Kisvárdánál

1 órája

Borbély Balázs: Csinger sérülésével elveszítettük a stabilitásunkat

Címkék#Kisvárda#Bumba#Csinger#ETO

Papp Győző
Borbély Balázs: Csinger sérülésével elveszítettük a stabilitásunkat

Fotó: Czinege Melinda

Álomszerűen kezdődött a mérkőzés az ETO számára. A találkozó elején jelentős fölényben játszó zöld-fehérek uralták a játékot, majd öt perc alatt kétgólos vezetésre tettek szert. Ezt követően is nagyjából azt történt a pályán, mint amit az ETO akart, bár a meccs eleji intenzitás jelentősen csökkent a győriek játékában. Az első félidő hajrájában Bogár elmulasztott egy kiállítást, majd a hosszabbításban szépített a hazai csapat.

ETO
Két góllal vezetett az ETO. Itt még minden szépnek tűnt. Fotó: Czinege Melinda

A szünetben Csingert le kellett cserélni, a védelembe érkezett Abrahamsson. A második játékrészben az ETO támadójátékban nem tudta megismételni a korábban látottakat, a Kisvárda pedig egyre inkább vérszemet kapott. Az ETO védekezése „partner” volt ehhez - Boldor mindhárom hazai találatban benne volt, a svéd Abrahamsson pedig a már megszokott gyenge formáját hozta  -, így a Kisvárda meg tudta nyerni a mérkőzést.

 

Két ellentétes félidőt játszott az ETO

Percről percre

5. perc: Boldor előreíveléséből Stefulj kapott remek labdát a bal oldalon, középre lőtt passza megtalálta Benboualit, aki senkitől sem zavartatva az ötösről a kapuba sodorta a labdát. 0-1.

19. perc: Vitális előrepasszal szöktette a jobbösszekötő helyén Bumbát, aki 15 méterről átemelte a a labdát a kapujából kifutó Popovics felett. 0-2.

42. perc: Soltész D. durván rátalpalt Csinger alsó lábszárára, a győri játékos örülhetett, hogy nem lett még súlyosabb sérülése. Bogár sárga lapot adott a kisvárdai játékosnak, erre kihívta a VAR, de Bogár ez után sem állította ki Soltészt.

45+2. perc: Soltész D. bal oldali beadása után a labda átszállt Csinger feje felett, Novothny pedig Boldor mellől öt méterről a bal alsó sarokba fejelte. 1-2.

74. perc: Szabó felívelése után Boldor rosszul helyezkedett, Biró mellel maga elé tette a labdát, és mielőtt Abrahamsson odaért volna, 14 méterről a léc alá lőtt. 2-2.

89. perc: Szabó passza után Molnár G. átvette a labdát a tizenhatos vonalánál a rosszul kimozduló Boldor mellett, és Tóth mellől 13 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. 3-2.

 

Jegyzőkönyv

Kisvárda–ETO FC 3–2 (1–2)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2521 néző. V.: Bogár.
Kisvárda: Popovics - Cipetic, Jovicic, Chlumecky - Nagy K. (Szabó, a szünetben), Melnyik (Molnár G., 75.), Popoola, Soltész D. (Medgyes S., 67.) - Biró, Mesanovic (Matanovic, 67.) - Novothny (Jordanov, 75.). Vezetőedző: Révész Attila.
ETO: Petrás - Tóth R., Csinger (Abrahamsson, a szünetben), Boldor, Stefulj - Vitális, Anton - Bánáti (Vingler, a szünetben), Bumba, Schön (Njie, 71.) - Benbouali (Piscsur, 71.). Vezetőedző: Borbély Balázs.
Gsz.: Novothny (47.), Bíró (73.), Molnár G. (89.), ill. Benbouali (14.), Bumba (19.).

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu