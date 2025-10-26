Borbély Balázs: Csinger sérülésével elveszítettük a stabilitásunkat

Két ellentétes félidőt játszott az ETO

Percről percre

5. perc: Boldor előreíveléséből Stefulj kapott remek labdát a bal oldalon, középre lőtt passza megtalálta Benboualit, aki senkitől sem zavartatva az ötösről a kapuba sodorta a labdát. 0-1.

19. perc: Vitális előrepasszal szöktette a jobbösszekötő helyén Bumbát, aki 15 méterről átemelte a a labdát a kapujából kifutó Popovics felett. 0-2.

42. perc: Soltész D. durván rátalpalt Csinger alsó lábszárára, a győri játékos örülhetett, hogy nem lett még súlyosabb sérülése. Bogár sárga lapot adott a kisvárdai játékosnak, erre kihívta a VAR, de Bogár ez után sem állította ki Soltészt.

45+2. perc: Soltész D. bal oldali beadása után a labda átszállt Csinger feje felett, Novothny pedig Boldor mellől öt méterről a bal alsó sarokba fejelte. 1-2.

74. perc: Szabó felívelése után Boldor rosszul helyezkedett, Biró mellel maga elé tette a labdát, és mielőtt Abrahamsson odaért volna, 14 méterről a léc alá lőtt. 2-2.

89. perc: Szabó passza után Molnár G. átvette a labdát a tizenhatos vonalánál a rosszul kimozduló Boldor mellett, és Tóth mellől 13 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. 3-2.