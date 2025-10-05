Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője: Az idény egyik legjobb játékával + videók

Az ETO FC 1-1-es döntetlent játszott szombaton este a Debreceni VSC otthonában a Fizz Liga, NB I kilencedik fordulójában. A győriek ezzel megőrizték idegenbeli veretlenségüket.

A meccs képe alapján az ETO két pontot Debrecenben hagyott. Fotó: Czinege Melinda

Az első játékrészben a kapusok játszották a főszerepet, kettejük közül is a debreceni Varga Ádám emelkedett ki, aki több bravúros védéssel segítette csapatát. Mindkét csapat bátran felvállalta a támadásokat, érvényes gólt azonban egyik sem tudott szerezni a szünetig. Nem sokkal a fordulást követően előnybe került a Debrecen, a válogatottsági rekorder, Dzsudzsák Balázs szabadrúgásból tekert a kapuba, mind a sorfal, mind a vendégek kapusa nagyot hibázott.

Az ETO fura büntetőből egyenlített

A 64. percben ritkán látható jelenetsor végén büntetőhöz jutottak a vendégek: egy beívelés közben a korábbi győri futballista, a 70-szeres válogatott Lang Ádám párharca közben felemelte mindkét kezét - jelezve, hogy ő hozzá sem ért ellenfeléhez -, a labda azonban így rápattant, a játékvezető némi videózást követően a 11-es pontra mutatott, Paul Anton pedig kiegyenlített.

A gól után fölényben játszott az ETIO és futószalagon alakította ki a veszélyes helyzeteket a Debrecen kapuja előtt, de az eredmény nem változott.

DVSC-ETO 1-1 online közvetítés itt található.

Így látták az edzők

Sergio Navarro: - Nehéz meccs volt a liga egyik legjobb csapata ellen. Az első félidőben adaptálódnunk kellett a Győr rendszeréhez, ez sikerült is, a szünet után megszereztük a vezetést, azonban döntetlen lett a vége. Örülök a csapat teljesítményének, folyamatos a fejlődés.

Borbély Balázs: - Érdekes mérkőzést játszottunk, taktikailag és minőségben is hasonló stílusban futballozott a két csapat. Talán közelebb álltunk a győzelemhez, de a focit gólra játsszák.

A győri vezetőedző videós nyilatkozata itt található.

Jegyzőkönyv

Debreceni VSC-ETO FC 1-1 (0-0)

Debrecen, 5077 néző. V.: Karakó.

Debreceni VSC: Varga Á. – Dacosta (Szécsi, 82.), Lang, Mejías, Guerrero – Youga, Szűcs T. – Kocsics (Batik, 82.), Dzsudzsák, Vajda (Gordic, 72.) – Bárány (Sissoko, 93.). Vezetőedző: Sergio Navarro.

ETO FC: Petrás – Tóth R., Abrahamsson, Csinger, Stefulj – Anton, Vitális – Bánáti (Vingler, 67.), Gavric (Schön, 40.), Bumba (Nije, 93.) – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gólszerzők: Dzsudzsák (49.), illetve Anton (67., 11-esől).