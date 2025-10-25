október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

ETO - Anton, Bumba, Boldor és a többiek

Címkék#Claudiu Bumba#Anton#Deian Boldor#ETO FC#NB I

Papp Győző
ETO - Anton, Bumba, Boldor és a többiek

Paul Anton, az ETO kapitánya.

Az ETO FC jelenlegi játékoskeretét figyelembe véve mindössze három olyan légiós szerepel a listán, aki már harmadik éve szolgálja a zöld-fehér színeket. Az előbbiek alapján könnyen kideríthető, hogy ők már az NB II-ben is részesei voltak a feljutásnak. Érdekesség, hogy mind a hárman románok, és különböző csapatrészekben szerepelnek.

ETO
Claudiu Bumba gólja az ETO-ban a DVTK ellen, mögötte Deian Boldor. 

Paul Anton középpályás az idők folyamán a csapat egyik vezérévé nőtte ki magát, ő a kapitány. A 2023/24-es idényben 39 mérkőzésen játszott és ezeken 3 gólt szerzett. Ugyanez a mutató a hátvéd Deian Boldor esetében 30/1. Claudiu Bumba - ő magyar állampolgár is - a támadók között jeleskedett: 45 mérkőzésen 19 alkalommal volt eredményes. Ha csak az NB II-es bajnokikat nézzük, akkor: Paul Anton 29/2,  Deian Boldor 22 és Claudiu Bumba 33/17 a statisztikában.

Tavaly az NB I-ben az ETO színeiben 

Claudiu Bumba játszott a legtöbbször: 28/9, majd őt követte Paul Anton 24/1, ekkor kevesebb szerephez jutott Deian Boldor 11/1. Ha a 2024/25-ös idény valamennyi ETO-mérkőzését és gólját vizsgáljuk, akkor: Paul Anton 36/2, Deian Boldor 20/2 és Claudiu Bumba 38/15.

A jelenleg futó szezonban mindhárman játszanak, az NB I-ben ősszel eddig Anton 6 meccsnél és 2 gólnál jár, Bumba 8 mecsen 1 gólt szerzett, a gólcsendje legutóbb tört meg, a Diósgyőr kapuját vette be, Boldor 5 találkozón szintén egyszer volt eredményes.

Mindhárman a Konferencialiga selejtezőjében is letették a névjegyüket: Anton és Bumba 6-6, Boldor pedig 3 mérkőzéssel.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu