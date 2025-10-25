ETO - Anton, Bumba, Boldor és a többiek

Az ETO FC jelenlegi játékoskeretét figyelembe véve mindössze három olyan légiós szerepel a listán, aki már harmadik éve szolgálja a zöld-fehér színeket. Az előbbiek alapján könnyen kideríthető, hogy ők már az NB II-ben is részesei voltak a feljutásnak. Érdekesség, hogy mind a hárman románok, és különböző csapatrészekben szerepelnek.

Claudiu Bumba gólja az ETO-ban a DVTK ellen, mögötte Deian Boldor.

Paul Anton középpályás az idők folyamán a csapat egyik vezérévé nőtte ki magát, ő a kapitány. A 2023/24-es idényben 39 mérkőzésen játszott és ezeken 3 gólt szerzett. Ugyanez a mutató a hátvéd Deian Boldor esetében 30/1. Claudiu Bumba - ő magyar állampolgár is - a támadók között jeleskedett: 45 mérkőzésen 19 alkalommal volt eredményes. Ha csak az NB II-es bajnokikat nézzük, akkor: Paul Anton 29/2, Deian Boldor 22 és Claudiu Bumba 33/17 a statisztikában.

Tavaly az NB I-ben az ETO színeiben

Claudiu Bumba játszott a legtöbbször: 28/9, majd őt követte Paul Anton 24/1, ekkor kevesebb szerephez jutott Deian Boldor 11/1. Ha a 2024/25-ös idény valamennyi ETO-mérkőzését és gólját vizsgáljuk, akkor: Paul Anton 36/2, Deian Boldor 20/2 és Claudiu Bumba 38/15.

A jelenleg futó szezonban mindhárman játszanak, az NB I-ben ősszel eddig Anton 6 meccsnél és 2 gólnál jár, Bumba 8 mecsen 1 gólt szerzett, a gólcsendje legutóbb tört meg, a Diósgyőr kapuját vette be, Boldor 5 találkozón szintén egyszer volt eredményes.

Mindhárman a Konferencialiga selejtezőjében is letették a névjegyüket: Anton és Bumba 6-6, Boldor pedig 3 mérkőzéssel.