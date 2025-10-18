Az ETO a negyedik őszi sikerére hajt

A válogatott szünet után a hétvégén folytatódik a pontvadászat a Fizz Liga, NB I-ben. Az ETO szombat este lép pályára.

Az ETO kemény meccsre számíthat a DVTK ellen.

ETO FC-DVTK

Győr, ETO Park, szombat, 20.30.

A győri csapatba visszatértek a válogatottakban szerepelt játékosok, így a hosszabb ideje hiányzó Oleksandr Piscsur is, aki az U20 világbajnokságon járt az ukrán csapattal. Ott minden mérkőzésen játszott és egy gólt szerzett.

A két csapat több emlékezetes mérkőzést vívott egymással a közös történetük során. Az egyiket 1998. augusztus 29-én, amikor Győrött 15.000 néző előtt fergeteges hajrában fordított és győzött az ETO a vasgyáriak ellen. Tornyi Barnabás DVTK-ja a 82. percig 4-2-re vezetett, a zöld-fehérek „Csodaszarvas” (a nemrégiben 60. születésnapját ünnepelt Szarvas János) vezérletével innen nyertek 5-4-re. A meccs végén a győri szurkolók óriási ünneplésben részesítették Reszeli Soós István legénységét.

Tavaly decemberben gólokban gazdag mérkőzést vívott egymással az ETO FC és a Diósgyőr. A miskolciak négy góllal is vezettek idegenben, végül azonban „csak” 4-3-ra nyertek. Tavasszal a győriek 4-2-es sikerrel vágtak vissza Diósgyőrben.

A DVTK két hónapja nem nyert bajnokit, a legutóbbi kettőn még gólt sem szerzett, tehát nem véletlen, hogy Vladimir Radenkovic vezetőedző csapata csak a tizedik a tabellán.

A papírforma ismét az ETO győzelmét ígéri

A győriek őszi negyedik sikerükért hajtanak a bajnokságban.

Fizz Liga, 10. forduló, szombat: MTK Budapest-Nyíregyháza 14.00, Paksi FC-DVSC 16.15. Vasárnap: Kazincbarcika SC-Kisvárda, Mezőkövesd 13.15, ZTE FC-Puskás Akadémia FC 15.30, Újpest FC-Ferencvárosi TC 18.00.

A bajnokság állása

1. Paks 9 5 4 0 24 - 14 19

2. Ferencváros 8 4 3 1 18 - 8 15

3. DVSC 9 4 3 2 12 - 11 15

4. MTK 9 4 1 4 18 - 16 13

5. Kisvárda 8 4 1 3 8 - 13 13

6. ETO FC 8 3 4 1 16 - 10 13

7. Puskás A. 9 3 2 4 12 - 15 11

8. Újpest 9 2 3 4 12 - 12 9

9. Nyíregyháza 9 2 3 4 13 - 18 9

10. DVTK 9 1 5 3 12 - 17 8

11. Kazincbarcika 8 2 1 5 9 - 18 7

12. ZTE 9 1 4 4 16 - 18 7