2 órája
Az ETO a negyedik őszi sikerére hajt
Az ETO FC számára hazai mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga. A zöld-fehérek esélyesek a Diósgyőr ellen. Az ETO a negyedik bajnoki sikerére hajt.
Fotó: Czinege Melinda
A válogatott szünet után a hétvégén folytatódik a pontvadászat a Fizz Liga, NB I-ben. Az ETO szombat este lép pályára.
ETO FC-DVTK
Győr, ETO Park, szombat, 20.30.
A győri csapatba visszatértek a válogatottakban szerepelt játékosok, így a hosszabb ideje hiányzó Oleksandr Piscsur is, aki az U20 világbajnokságon járt az ukrán csapattal. Ott minden mérkőzésen játszott és egy gólt szerzett.
A két csapat több emlékezetes mérkőzést vívott egymással a közös történetük során. Az egyiket 1998. augusztus 29-én, amikor Győrött 15.000 néző előtt fergeteges hajrában fordított és győzött az ETO a vasgyáriak ellen. Tornyi Barnabás DVTK-ja a 82. percig 4-2-re vezetett, a zöld-fehérek „Csodaszarvas” (a nemrégiben 60. születésnapját ünnepelt Szarvas János) vezérletével innen nyertek 5-4-re. A meccs végén a győri szurkolók óriási ünneplésben részesítették Reszeli Soós István legénységét.
Tavaly decemberben gólokban gazdag mérkőzést vívott egymással az ETO FC és a Diósgyőr. A miskolciak négy góllal is vezettek idegenben, végül azonban „csak” 4-3-ra nyertek. Tavasszal a győriek 4-2-es sikerrel vágtak vissza Diósgyőrben.
A DVTK két hónapja nem nyert bajnokit, a legutóbbi kettőn még gólt sem szerzett, tehát nem véletlen, hogy Vladimir Radenkovic vezetőedző csapata csak a tizedik a tabellán.
A papírforma ismét az ETO győzelmét ígéri
A győriek őszi negyedik sikerükért hajtanak a bajnokságban.
Fizz Liga, 10. forduló, szombat: MTK Budapest-Nyíregyháza 14.00, Paksi FC-DVSC 16.15. Vasárnap: Kazincbarcika SC-Kisvárda, Mezőkövesd 13.15, ZTE FC-Puskás Akadémia FC 15.30, Újpest FC-Ferencvárosi TC 18.00.
A bajnokság állása
1. Paks 9 5 4 0 24 - 14 19
2. Ferencváros 8 4 3 1 18 - 8 15
3. DVSC 9 4 3 2 12 - 11 15
4. MTK 9 4 1 4 18 - 16 13
5. Kisvárda 8 4 1 3 8 - 13 13
6. ETO FC 8 3 4 1 16 - 10 13
7. Puskás A. 9 3 2 4 12 - 15 11
8. Újpest 9 2 3 4 12 - 12 9
9. Nyíregyháza 9 2 3 4 13 - 18 9
10. DVTK 9 1 5 3 12 - 17 8
11. Kazincbarcika 8 2 1 5 9 - 18 7
12. ZTE 9 1 4 4 16 - 18 7