Labdarúgás

2 órája

Az ETO a negyedik őszi sikerére hajt

Címkék#győri#Oleksandr Piscsur#ETO#ETO FC#DVTK

Az ETO FC számára hazai mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga. A zöld-fehérek esélyesek a Diósgyőr ellen. Az ETO a negyedik bajnoki sikerére hajt.

Kisalföld.hu
Az ETO a negyedik őszi sikerére hajt

Fotó: Czinege Melinda

A válogatott szünet után a hétvégén folytatódik a pontvadászat a Fizz Liga, NB I-ben. Az ETO szombat este lép pályára.

ETO
Az ETO kemény meccsre számíthat a DVTK ellen.

ETO FC-DVTK
Győr, ETO Park, szombat, 20.30. 
A győri csapatba visszatértek a válogatottakban szerepelt játékosok, így a hosszabb ideje hiányzó Oleksandr  Piscsur is, aki az U20 világbajnokságon járt az ukrán csapattal. Ott minden mérkőzésen játszott és egy gólt szerzett.
A két csapat több emlékezetes mérkőzést vívott egymással a közös történetük során. Az egyiket 1998. augusztus 29-én, amikor Győrött 15.000 néző előtt fergeteges hajrában fordított és győzött az ETO a vasgyáriak ellen. Tornyi Barnabás DVTK-ja a 82. percig 4-2-re vezetett, a zöld-fehérek „Csodaszarvas” (a nemrégiben 60. születésnapját ünnepelt Szarvas János) vezérletével innen nyertek 5-4-re. A meccs végén a győri szurkolók óriási ünneplésben részesítették Reszeli Soós István legénységét.
Tavaly decemberben gólokban gazdag mérkőzést vívott egymással az ETO FC és a Diósgyőr. A miskolciak négy góllal is vezettek idegenben, végül azonban „csak” 4-3-ra nyertek. Tavasszal a győriek 4-2-es sikerrel vágtak vissza Diósgyőrben. 
A DVTK két hónapja nem nyert bajnokit, a legutóbbi kettőn még gólt sem szerzett, tehát nem véletlen, hogy Vladimir Radenkovic vezetőedző csapata csak a tizedik a tabellán.

A papírforma ismét az ETO győzelmét ígéri  

A győriek őszi negyedik sikerükért hajtanak a bajnokságban.
Fizz Liga, 10. forduló, szombat: MTK Budapest-Nyíregyháza 14.00, Paksi FC-DVSC 16.15. Vasárnap: Kazincbarcika SC-Kisvárda, Mezőkövesd 13.15, ZTE FC-Puskás Akadémia FC 15.30, Újpest FC-Ferencvárosi TC 18.00.
A bajnokság állása
    1.    Paks    9    5    4    0    24    -    14    19
    2.    Ferencváros    8    4    3    1    18    -    8    15
    3.    DVSC    9    4    3    2    12    -    11    15
    4.    MTK    9    4    1    4    18    -    16    13
    5.    Kisvárda    8    4    1    3    8    -    13    13
    6.    ETO FC    8    3    4    1    16    -    10    13
    7.    Puskás A.    9    3    2    4    12    -    15    11
    8.    Újpest    9    2    3    4    12    -    12    9
    9.    Nyíregyháza    9    2    3    4    13    -    18    9
    10.    DVTK    9    1    5    3    12    -    17    8
    11.    Kazincbarcika    8    2    1    5    9    -    18    7
    12.    ZTE    9    1    4    4    16    -    18    7

 

