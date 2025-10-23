Üvöltött a partjelzővel, eltiltották az edzőt

A feszültség a pályán és bizony a kispadokon is érezhető volt. Utóbbira bizonyíték, hogy a hazai edző, Mayer János már a meccs elején éles szóváltásba keveredett a bajnoki egyik asszisztensével. A tréner egy vitatott szituácót követően a kispadról felugorva indult meg az egyébként női partjelző felé, majd hangosan kiabált a közben hátráló asszisztenssel. Emiatt sárga lapot kapott a mérkőzést egyébként kiválóan kézben tartó játékvezetőtől, ám tovább reklamált, amiért aztán villant a piros színű kártya is. A rangadót már csak a korláton kívülről, igaz a kispadtól nem is olyan messzire, a lelátóról figyelhette a hazai edző.

Eltiltották az edzőt

Az esettel kapocsalatban a héten meg is született a bajnokságot szervező Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság döntése, melynek értelmében a reklemáló edzőt a fegyelmi bizottság jövő márcuis 15-ig minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől eltiltotta. A klubot, vagyis a DAC 1912-t 12 ezer forintos pénzbüntetéssel sújtotta a testület.

Az eset kapcsán megkerestük a reklamáló edzőt, s megkérdeztük, vajon mennyire érzi jogosnak a kapott büntetést?

„Egyértelmű, hogy hibáztam, amiért elnézést kértem a játékvezető hölgytől már rögtön a mérkőzés után is, de megteszem újra ezúton is. Még soha, játékosként sem kerültem ilyen helyzetbe, ám nyilván a rangadó felfokozott hangulata is hozzájárult az eseményekhez. Az eltiltás mértékét azonban túlzónak tartom, tettlegességért nem osztanak ilyen súlyos büntetést. Azzal együtt, hogy elismerem a hibát, mindenképp fellebbezek, mert úgy érzem, a amit tettem, nem érdemel ilyen hosszan tartó eltiltást” – mondta el érdeklődésünkre Mayer János.