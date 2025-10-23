október 23., csütörtök

Megyei foci

46 perce

Üvöltött a partjelzővel, eltiltották az edzőt

Címkék#DAC Nádorváros#Megyei III. osztály#Mayer János#eltiltás#labdarúgás

Súyos büntetést kapott a jelenleg megyei III. osztályban szereplő DAC 1912 edzője, aki a múlt hétvégi bajnokin szinte nekirontott a mérkőzés egyébként női partjelzőjének. Eltiltották az edzőt, a tréner jövő március középéig nem edzősködhet.

Üvöltött a partjelzővel, eltiltották az edzőt

Jól vezették a rangadót a bírók.

Fotó: Csapó Balázs

Ahogy arról beszámoltunk, vérbeli rangadót rendeztek (a presztízsmérkőzés szép számú közönséget vonzott, mintegy ezren váltottak belépőt a Pápai úti sporttelepre), a vármegyei harmadosztály Győri B csoportjában múlt vasárnap, melyen a hibátlan DAC 1912 3-2-es győzelmével megszakította a Bágyogszovát addigi makulátlan sorozatát. A meccsen történtek miatt eltiltották az edzőt. Súyos büntetést kapott.

eltiltották az edzőt
Ekkor már nem ülhetett a győriek kispadján Mayer János. Később eltiltották az edzőt.
Fotó: Csapó Balázs

A feszültség a pályán és bizony a kispadokon is érezhető volt. Utóbbira bizonyíték, hogy a hazai edző, Mayer János már a meccs elején éles szóváltásba keveredett a bajnoki egyik asszisztensével. A tréner egy vitatott szituácót követően a kispadról felugorva indult meg az egyébként női partjelző felé, majd hangosan kiabált a közben hátráló asszisztenssel. Emiatt sárga lapot kapott a mérkőzést egyébként kiválóan kézben tartó játékvezetőtől, ám tovább reklamált, amiért aztán villant a piros színű kártya is. A rangadót már csak a korláton kívülről, igaz a kispadtól nem is olyan messzire, a lelátóról figyelhette a hazai edző.

Eltiltották az edzőt

Az esettel kapocsalatban a héten meg is született a bajnokságot szervező Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság döntése, melynek értelmében a reklemáló edzőt a  fegyelmi bizottság jövő márcuis 15-ig minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől eltiltotta. A klubot, vagyis a DAC 1912-t 12 ezer forintos pénzbüntetéssel sújtotta a testület.

Az eset kapcsán megkerestük a reklamáló edzőt, s megkérdeztük, vajon mennyire érzi jogosnak a kapott büntetést?
„Egyértelmű, hogy hibáztam, amiért elnézést kértem a játékvezető hölgytől már rögtön a mérkőzés után is, de megteszem újra ezúton is. Még soha, játékosként sem kerültem ilyen helyzetbe, ám nyilván a rangadó felfokozott hangulata is hozzájárult az eseményekhez. Az eltiltás mértékét azonban túlzónak tartom, tettlegességért nem osztanak ilyen súlyos büntetést. Azzal együtt, hogy elismerem a hibát, mindenképp fellebbezek, mert úgy érzem, a amit tettem, nem érdemel ilyen hosszan tartó eltiltást” – mondta el érdeklődésünkre Mayer János. 

