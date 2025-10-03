október 3., péntek

Gyász

35 perce

Elhunyt a legendás sportriporter

Címkék#Magyar Televízió#Budapesti Műszaki Egyetemen#Kopeczky Lajos#SZÚR#Telesport#sportriporter

Gyászol a magyar sporttársadalom. Elhunyt Kopeczky Lajos, a legendás sportriporter, 90 éves volt

Kisalföld.hu

Elhunyt Kopeczky Lajos újságíró, sportriporter, aki 1935. július 26-án született Budapesten, Ferencvárosban.

Elhunyt Kopeczky Lajos
Elhunyt Kopeczky Lajos legendás sportriporter.
Fotó: ROTH TAMAS

Műszaki egyetemet végzett, 1959-ben építészdiplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, emellett elvégezte a zenei konzervatóriumot is, de nagyon közel álltak hozzá a humán tudományok és értékek, apai örökségét büszkén vitte tovább: gyönyörűen orgonált, klasszikus műveltséggel rendelkezett.

"Nem csak a szellemet, a testet is pallérozta: rajongóként és művelőként is elkötelezettje volt a sportnak" – írta nekrológjában a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).

A legendás sportriporter a Magyar Televíziónál 1969-től főállásban dolgozott, többek között a Telesport riportere, majd húsz évig a Híradó sportkommentátora volt. Hatvanadik születésnapján ment nyugdíjba az MTV-től.

Az elhunyt Kopeczky Lajos több sportágban is jeleskedett

Kopeczky Lajos 35 évig volt tagja a magyar újságíró labdarúgó-válogatottnak, az 1960-as évek második felétől rendszeresen játszott a SZÚR-okon – színész-újságíró rangadó –, egy idő után az újságíró-válogatottat kapitányként vezette, mint például az 1984-ben, Franciaországban megnyert Európa-bajnokságon is. A kétezres évek elejéig játszott a csapatban. Másik sportszenvedélye a tenisz volt, amelyben szintén indult újságíróknak kiírt versenyeken.

2011-ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, 2017-ben pedig Prima Primissima-díjjal tüntették ki a magyar sajtóért végzett munkájáért. Az MSÚSZ szolidaritási bizottságának vezetője volt.

