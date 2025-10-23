október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

58 perce

Elhunyt a győri származású sportorvos

Címkék#győri#Dr Balogh Péter#Frank József#Dunaferr

Elhunyt dr. Frank József győri származású sportorvos. A szakember évtizedekig dolgozott a dunaújvárosi sportklubok mellett.

Kisalföld.hu

Szomorú hírt közölt a Dunaújvárosi FC: elhunyt Frank József csapatorvos. A szakember évtizedekig dolgozott a dunaújvárosi csapatok mellett. 

elhunyt Frank József
Elhunyt dr. Frank József.
Fotó: Dunaújváros FC/Facebook

A doktor a stáb tagja volt többek között a Dunaferr női kézilabdacsapatának is, mely 1999-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját. Orvosi pályafutása során a győri kórházban is dolgozott baleseti sebészként dr. Balogh Péter és dr. Horváth Béla mellett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu