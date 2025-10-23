Gyász
Elhunyt a győri származású sportorvos
Elhunyt dr. Frank József győri származású sportorvos. A szakember évtizedekig dolgozott a dunaújvárosi sportklubok mellett.
Szomorú hírt közölt a Dunaújvárosi FC: elhunyt Frank József csapatorvos. A szakember évtizedekig dolgozott a dunaújvárosi csapatok mellett.
A doktor a stáb tagja volt többek között a Dunaferr női kézilabdacsapatának is, mely 1999-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját. Orvosi pályafutása során a győri kórházban is dolgozott baleseti sebészként dr. Balogh Péter és dr. Horváth Béla mellett.
