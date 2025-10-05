október 5., vasárnap

Megyei foci

1 órája

Egy híján húsz gólt szerzett a DAC 1912 - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei - galériával

Címkék#megyei foci#amatőr labdarúgás#labdarúgás

Ásványrárón is robogott a Lébény, a DAC 1912 egy híján húsz, a Győrsövényház tizenegy, az Enese és a Fertőendréd tíz gólt lőtt. Íme az alacsonyabb osztályú bajnokságok hétvégi fordulóinak eredményei és összes góllövője.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Vámosszabadi–DAC UP 3–3 (3–2). Gsz.: Horváth B. (2), Töltősi, ill. Ruisz (2), Heizer. 
Üstökös FC Bácsa II–Győrasszonyfa 0–2 (0–2). Gsz.: Sáfrány, Samu. 
Pannonhalma-Horn–Győrújfalu II 1–1 (0–1). Gsz.: Csányi, ill. Komjáthy. 
Téti Sokoró–Nyúl 3–1 (1–1). Gsz.: Limpakter, Kiss G., Börzsei, ill. Varga Zs. 
Robo-Tech-Börcs–Győrszentiván 0–0. 
Kajárpéc-Herold Trans–Felpéc 6–1 (3–0). Gsz.: Gerencsér (2), Schauer (2), Barkóczi, Törő (öngól), ill. Németh R.
Táp–Bőny 1–4 (1–2). Gsz.: Farkas, ill. Sebők, Szabó P., Forgó, Lamperti (öngól). 

A bajnokság állása:

1.Tét970222 - 621
2.Győrasszonyfa963014 - 521
3.Kajárpéc953124 - 918
4.Pannonhalma952214 - 717
5.Győrszentiván944129 - 1716
6.Győrújfalu II943224 - 1315
7.Bőny842220 - 1614
8.Táp931516 - 2810
9.Börcs*834116 - 89
10.Vámosszabadi*923413 - 228
11.Nyúl821522 - 257
12.DAC-UP813410 - 226
13.Bácsa II90187 - 311
14.Felpéc90099 - 310

   *A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

MITE–Rajka 2–2 (1–0). Gsz.: Marekker, Tiba, ill. Hlina, Puszter. 
Hincsics Color-Ásványráró–Lébény 0–3 (0–3). Gsz.: Németh M. (2), Kreicz. 
Kunsziget–Elktromoson-Levél 3–2 (0–0). Gsz.: Szalai (2), Nagy D., ill. Skoda, Kovács B.
Lipót Pékség–Kimle 3–0 (2–0). Gsz.: Farkas (2), Csutora. 
Dunakiliti–Máriakálnok 1–1 (1–1). Gsz.: Bedő, ill. Benkovicz. 
Mosonszentmiklós–Foldana-Hédervár 0–4 (0–1). Gsz.: Angyal (3), Dániel. 
Jánossomorja–Duvenbeck-Hegyeshalom 1–3 (0–1). Gsz.: Dudás, ill. Schneider, Glaser, Horváth M. 

A bajnokság állása:

1.Lébény981040 - 725
2.Máriakálnok861134 - 1319
3.Dunakiliti853025 - 918
4.Hegyeshalom852119 - 417
5.Hédervár951328 - 1416
6.Jánossomorja951315 - 1316
7.MITE932413 - 1411
8.Lipót831412 - 1610
9.Ásványráró830511 - 319
10.Kunsziget821510 - 197
11.Rajka821513 - 307
12.M.-szentmiklós920723 - 196
13.Levél820613 - 286
14.Kimle91089 - 483

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

Lövő–Répcementi 3–2 (1–0). Gsz.: Balogh M., Savanyó, Kovács M., ill. Busa, Szücs. 
Beled–Rábaszentandrás 1–1 (0–0). Gsz.: Soldatenko, ill. Eőry. 
Farád–Nagycenk 4–3 (2–0). Gsz.: Soós (2), Németh Balázs, Németh Béla, ill. Fényes (2), Barkovics. 
Szany–SVSE-GYSEV 2–0 (0–0). Gsz.:  Kovács B., Varga K.
Petőháza–MET-NA-Veszkény 1–1 (0–0). Gsz.: Müller, ill. Kiss M. 
Rábatamási–SFAC 1900 4–0 (2–0). Gsz.: Fazekas, Hanzel, Trinkely, Varga B. 

A bajnokság állása: 

1.R.-szentandrás962118 - 1020
2.Beled943221 - 1415
3.Rábatamási943218 - 1215
4.Veszkény941419 - 1613
5.Szany941411 - 1413
6.Répcementi834120 - 1513
7.Nagycenk933322 - 2412
8.Petőháza925212 - 1211
9.Lövő931518 - 2210
10.SFAC931513 - 1710
11.Farád930614 - 199
12.SVSE81257 - 185

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Veszprémvarsány–Sokorópátka 1–3 (0–1). Gsz.: Körmendi, ill. Szabó M., Berki, Kalmár. 
Tényő–Pér 4–0 (0–0). Gsz.: Jurik, Kováts B., Varga R., Horváth M. 
Bakonyszentlászló–Gyömöre 3–1 (1–1). Gsz.: 
Töltéstava–Csikvánd 1–4 (0–0). Gsz.: Kalányos, ill. Horváth N., Kovács E., Schauer, Tüzes (öngól).

A bajnokság állása:

1.B.-szentlászló871037 - 622
2.Sokorópátka970229 - 1321
3.Csikvánd952226 - 1417
4.Tényő950428 - 2715
5.Pér940532 - 2612
6.Töltéstava930619 - 349
7.V.-varsány911719 - 554
8.Gyömöre81076 - 213

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Kóny–Rábaszentmihály 1–2 (1–2). Gsz.: Farkas, ill. Bedő, Kovács L. 
Győrsövényház–Börcs II 11–2 (5–0). Gsz.: Juhász (3), Petrohai (3), Varga M. (2), Krasznai, Stróbli, Horváth G., ill. Fazakas, Hajas. 
Enese–Győr Sharks 10–0 (3–0). Gsz.: Papp (3), Dömötör (2), Eitler (2), Tóth G., Véghelyi, Tejfel. 
Rábapatona–Győrság 6–0 (2–0). Gsz.: Varga M. (2), Nagy K., Pápai, László, Bognár T. (öngól).
DAC 1912–Győrújbarát II 19–1 (10–1). Gsz.: Rózsavölgyi (7), Lengyel M. (5), Perfetto (5), Bessenyei (2), ill. Fejes.
Bágyogszovát–Abda II-Dom-King 6–0 (1–0). Gsz.:  Szabó Zs. (4), Kovács R., Bognár Zs.
Pázmándfalu–Bajcs 0–3 (0–0). Gsz.: Gál, Csongor, Samu.

DAC 1912-Győrújbarát II vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Molcsányi Máté

A bajnokság állása:

1.Bágyogszovát880070 - 924
2.Enese880038 - 324
3.DAC 19127700105 - 521
4.Győrsövényház860245 - 1918
5.Rábapatona860232 - 818
6.Abda II750231 - 1315
7.Kóny850321 - 1415
8.R.-szentmihály941418 - 2413
9.Győrújbarát II731325 - 3710
10.Bajcs920712 - 406
11.Pázmándfalu82069 - 436
12.Győrság81075 - 353
13.Börcs II91088 - 673
14.Győr Sharks81078 - 693
15.Nagyszentjános800811 - 520

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Bezenye–Lajtaszig-Darnózseli 0–0.
Öttevény–Solar CT-Mecsér 0–6 (0–2). Gsz.: Forgács (2), Csaplár, Neubrandt, Veszelyi, Dobai. 
Mosonszentmiklós II–Hotel Lajta Park 0–4 (0–2). Gsz.: Kocsis, Simon, Kránitz, Horváth R. 
Győrzámoly–Károlyháza 3–5 (2–2). Gsz.: Tóth Sz. (2), Benczinger (öngól), ill. Cseh (2), Orosz (2), Némedi. 
Halászi–Dunasziget 1–4 (1–3). Gsz.: Neuberger, ill. Csáki (2), Besszer, Kónyi. 
Győrladamér–Dunaszentpál 0–3 (0–0). Gsz.: Tóth F., Szigethy A., Mészáros M.
Dunaszeg–Püski 8–0 (4–0). Gsz.: Kun (2), Koteczki (2), Alföldi, Schofhauser A., Schofhauser E., Fazakas. 
Bódi Trans-Mosonszolnok–MITE II 3–1 (1–1). Gsz.: Kovalovszki, Varga Sz., Glázer, ill. Király.
A bajnokság állása:

1.Mecsér980135 - 1324
2.Dunasziget980126 - 1324
3.Püski970244 - 1921
4.Dunaszeg970239 - 1521
5.Dunaszentpál970231 - 821
6.Hotel Lajta P.961246 - 1819
7.Győrzámoly951334 - 2616
8.Halászi941429 - 2213
9.Károlyháza732223 - 1811
10.M.-miklós II931521 - 2810
11.M.-szolnok930612 - 289
12.Győrladamér820612 - 356
13.Darnó-Zseli812514 - 185
14.Bezenye90279 - 342
15.Öttevény90188 - 571
16.MITE II*90189 - 400

  *A MITE II-től 1 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Vág–Ágfalva 5–1 (1–0). Gsz.: Balázs (3), Balás, Pető, ill. Ragács.
Kisfalud–Fertőrákos 0–4 (0–3). Gsz.: Henye (2), Illés (2). 
Mihályi–Osli 1–4 (1–1). Gsz.: Zsirai, ill. Mészáros N. (2), Szarka (2).
Markotabödöge–Egyházasfalu 5–2 (2–0). Gsz.: Céh (2), Nagy F., Tollár, Németh Á., ill. Mészáros M., Németh T.
Csapod–Egyed 6–1 (3–0). Gsz.: Kocsis (3), Pintér, Molnár T., Düh, ill. Malkovits. 

A bajnokság állása:

1.Osli990038 - 1327
2.Csapod870127 - 1221
3.Vág851226 - 1216
4.Fertőrákos851224 - 1716
5.M.-bödöge750220 - 1215
6.Jobaháza841319 - 1013
7.Egyházasfalu812519 - 315
8.Mihályi71156 - 134
9.Ágfalva711511 - 254
10.Egyed811613 - 294
11.Kisfalud80084 - 330

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

Himod–Sopronhorpács 3–2 (0–1). Gsz.: Wellner (2), Tóth B., ill. Szép, Kiss T. 
Rábakecöl–Harka 5–4 (2–2). Gsz.: Kőhalmi (3), Major (2), ill. Vecsei (4). 
Pusztacsalád-Fertőd 5–1 (2–0). Gsz.: Bucskó (4), Gazdag, ill. Brakszátor.
Zsira–Tercia-Fertőendréd 0–10 (0–5). Gsz.: Dunajski (4), Varga K. (2), Németh Á. (2), Tóth B., Heiszenberger.  
FIT Fertőpart-Hegykő–Fertőszentmiklós II 4–3 (2–1). Gsz.: Menyhárt, Reseterics, Szalai, Bendes, ill. Fodróczi (2), Fekete.

A bajnokság állása:

1.Hegykő770033 - 921
2.S.-horpács860230 - 1418
3.Fertőendréd860234 - 2018
4.Babót851219 - 1716
5.Himod640224 - 1512
6.Balf640218 - 1312
7.Nagylózs940522 - 1912
8.Répcevis840423 - 2312
9.Rábakecöl730416 - 159
10.F.-miklós II830521 - 259
11.Újkér630317 - 229
12.Pusztacsalád820615 - 286
13.Zsira81169 - 344
14.Harka710617 - 283
15.Fertőd610510 - 263

Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.

 

