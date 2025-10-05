1 órája
Egy híján húsz gólt szerzett a DAC 1912 - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei - galériával
Ásványrárón is robogott a Lébény, a DAC 1912 egy híján húsz, a Győrsövényház tizenegy, az Enese és a Fertőendréd tíz gólt lőtt. Íme az alacsonyabb osztályú bajnokságok hétvégi fordulóinak eredményei és összes góllövője.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Vámosszabadi–DAC UP 3–3 (3–2). Gsz.: Horváth B. (2), Töltősi, ill. Ruisz (2), Heizer.
Üstökös FC Bácsa II–Győrasszonyfa 0–2 (0–2). Gsz.: Sáfrány, Samu.
Pannonhalma-Horn–Győrújfalu II 1–1 (0–1). Gsz.: Csányi, ill. Komjáthy.
Téti Sokoró–Nyúl 3–1 (1–1). Gsz.: Limpakter, Kiss G., Börzsei, ill. Varga Zs.
Robo-Tech-Börcs–Győrszentiván 0–0.
Kajárpéc-Herold Trans–Felpéc 6–1 (3–0). Gsz.: Gerencsér (2), Schauer (2), Barkóczi, Törő (öngól), ill. Németh R.
Táp–Bőny 1–4 (1–2). Gsz.: Farkas, ill. Sebők, Szabó P., Forgó, Lamperti (öngól).
A bajnokság állása:
|1.
|Tét
|9
|7
|0
|2
|22 - 6
|21
|2.
|Győrasszonyfa
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|3.
|Kajárpéc
|9
|5
|3
|1
|24 - 9
|18
|4.
|Pannonhalma
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Győrszentiván
|9
|4
|4
|1
|29 - 17
|16
|6.
|Győrújfalu II
|9
|4
|3
|2
|24 - 13
|15
|7.
|Bőny
|8
|4
|2
|2
|20 - 16
|14
|8.
|Táp
|9
|3
|1
|5
|16 - 28
|10
|9.
|Börcs*
|8
|3
|4
|1
|16 - 8
|9
|10.
|Vámosszabadi*
|9
|2
|3
|4
|13 - 22
|8
|11.
|Nyúl
|8
|2
|1
|5
|22 - 25
|7
|12.
|DAC-UP
|8
|1
|3
|4
|10 - 22
|6
|13.
|Bácsa II
|9
|0
|1
|8
|7 - 31
|1
|14.
|Felpéc
|9
|0
|0
|9
|9 - 31
|0
*A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
MITE–Rajka 2–2 (1–0). Gsz.: Marekker, Tiba, ill. Hlina, Puszter.
Hincsics Color-Ásványráró–Lébény 0–3 (0–3). Gsz.: Németh M. (2), Kreicz.
Kunsziget–Elktromoson-Levél 3–2 (0–0). Gsz.: Szalai (2), Nagy D., ill. Skoda, Kovács B.
Lipót Pékség–Kimle 3–0 (2–0). Gsz.: Farkas (2), Csutora.
Dunakiliti–Máriakálnok 1–1 (1–1). Gsz.: Bedő, ill. Benkovicz.
Mosonszentmiklós–Foldana-Hédervár 0–4 (0–1). Gsz.: Angyal (3), Dániel.
Jánossomorja–Duvenbeck-Hegyeshalom 1–3 (0–1). Gsz.: Dudás, ill. Schneider, Glaser, Horváth M.
A bajnokság állása:
|1.
|Lébény
|9
|8
|1
|0
|40 - 7
|25
|2.
|Máriakálnok
|8
|6
|1
|1
|34 - 13
|19
|3.
|Dunakiliti
|8
|5
|3
|0
|25 - 9
|18
|4.
|Hegyeshalom
|8
|5
|2
|1
|19 - 4
|17
|5.
|Hédervár
|9
|5
|1
|3
|28 - 14
|16
|6.
|Jánossomorja
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|7.
|MITE
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|8.
|Lipót
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|9.
|Ásványráró
|8
|3
|0
|5
|11 - 31
|9
|10.
|Kunsziget
|8
|2
|1
|5
|10 - 19
|7
|11.
|Rajka
|8
|2
|1
|5
|13 - 30
|7
|12.
|M.-szentmiklós
|9
|2
|0
|7
|23 - 19
|6
|13.
|Levél
|8
|2
|0
|6
|13 - 28
|6
|14.
|Kimle
|9
|1
|0
|8
|9 - 48
|3
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
Lövő–Répcementi 3–2 (1–0). Gsz.: Balogh M., Savanyó, Kovács M., ill. Busa, Szücs.
Beled–Rábaszentandrás 1–1 (0–0). Gsz.: Soldatenko, ill. Eőry.
Farád–Nagycenk 4–3 (2–0). Gsz.: Soós (2), Németh Balázs, Németh Béla, ill. Fényes (2), Barkovics.
Szany–SVSE-GYSEV 2–0 (0–0). Gsz.: Kovács B., Varga K.
Petőháza–MET-NA-Veszkény 1–1 (0–0). Gsz.: Müller, ill. Kiss M.
Rábatamási–SFAC 1900 4–0 (2–0). Gsz.: Fazekas, Hanzel, Trinkely, Varga B.
A bajnokság állása:
|1.
|R.-szentandrás
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|2.
|Beled
|9
|4
|3
|2
|21 - 14
|15
|3.
|Rábatamási
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|4.
|Veszkény
|9
|4
|1
|4
|19 - 16
|13
|5.
|Szany
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|6.
|Répcementi
|8
|3
|4
|1
|20 - 15
|13
|7.
|Nagycenk
|9
|3
|3
|3
|22 - 24
|12
|8.
|Petőháza
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|9.
|Lövő
|9
|3
|1
|5
|18 - 22
|10
|10.
|SFAC
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Farád
|9
|3
|0
|6
|14 - 19
|9
|12.
|SVSE
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Veszprémvarsány–Sokorópátka 1–3 (0–1). Gsz.: Körmendi, ill. Szabó M., Berki, Kalmár.
Tényő–Pér 4–0 (0–0). Gsz.: Jurik, Kováts B., Varga R., Horváth M.
Bakonyszentlászló–Gyömöre 3–1 (1–1). Gsz.:
Töltéstava–Csikvánd 1–4 (0–0). Gsz.: Kalányos, ill. Horváth N., Kovács E., Schauer, Tüzes (öngól).
A bajnokság állása:
|1.
|B.-szentlászló
|8
|7
|1
|0
|37 - 6
|22
|2.
|Sokorópátka
|9
|7
|0
|2
|29 - 13
|21
|3.
|Csikvánd
|9
|5
|2
|2
|26 - 14
|17
|4.
|Tényő
|9
|5
|0
|4
|28 - 27
|15
|5.
|Pér
|9
|4
|0
|5
|32 - 26
|12
|6.
|Töltéstava
|9
|3
|0
|6
|19 - 34
|9
|7.
|V.-varsány
|9
|1
|1
|7
|19 - 55
|4
|8.
|Gyömöre
|8
|1
|0
|7
|6 - 21
|3
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Kóny–Rábaszentmihály 1–2 (1–2). Gsz.: Farkas, ill. Bedő, Kovács L.
Győrsövényház–Börcs II 11–2 (5–0). Gsz.: Juhász (3), Petrohai (3), Varga M. (2), Krasznai, Stróbli, Horváth G., ill. Fazakas, Hajas.
Enese–Győr Sharks 10–0 (3–0). Gsz.: Papp (3), Dömötör (2), Eitler (2), Tóth G., Véghelyi, Tejfel.
Rábapatona–Győrság 6–0 (2–0). Gsz.: Varga M. (2), Nagy K., Pápai, László, Bognár T. (öngól).
DAC 1912–Győrújbarát II 19–1 (10–1). Gsz.: Rózsavölgyi (7), Lengyel M. (5), Perfetto (5), Bessenyei (2), ill. Fejes.
Bágyogszovát–Abda II-Dom-King 6–0 (1–0). Gsz.: Szabó Zs. (4), Kovács R., Bognár Zs.
Pázmándfalu–Bajcs 0–3 (0–0). Gsz.: Gál, Csongor, Samu.
DAC 1912-Győrújbarát II vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Molcsányi Máté
A bajnokság állása:
|1.
|Bágyogszovát
|8
|8
|0
|0
|70 - 9
|24
|2.
|Enese
|8
|8
|0
|0
|38 - 3
|24
|3.
|DAC 1912
|7
|7
|0
|0
|105 - 5
|21
|4.
|Győrsövényház
|8
|6
|0
|2
|45 - 19
|18
|5.
|Rábapatona
|8
|6
|0
|2
|32 - 8
|18
|6.
|Abda II
|7
|5
|0
|2
|31 - 13
|15
|7.
|Kóny
|8
|5
|0
|3
|21 - 14
|15
|8.
|R.-szentmihály
|9
|4
|1
|4
|18 - 24
|13
|9.
|Győrújbarát II
|7
|3
|1
|3
|25 - 37
|10
|10.
|Bajcs
|9
|2
|0
|7
|12 - 40
|6
|11.
|Pázmándfalu
|8
|2
|0
|6
|9 - 43
|6
|12.
|Győrság
|8
|1
|0
|7
|5 - 35
|3
|13.
|Börcs II
|9
|1
|0
|8
|8 - 67
|3
|14.
|Győr Sharks
|8
|1
|0
|7
|8 - 69
|3
|15.
|Nagyszentjános
|8
|0
|0
|8
|11 - 52
|0
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Bezenye–Lajtaszig-Darnózseli 0–0.
Öttevény–Solar CT-Mecsér 0–6 (0–2). Gsz.: Forgács (2), Csaplár, Neubrandt, Veszelyi, Dobai.
Mosonszentmiklós II–Hotel Lajta Park 0–4 (0–2). Gsz.: Kocsis, Simon, Kránitz, Horváth R.
Győrzámoly–Károlyháza 3–5 (2–2). Gsz.: Tóth Sz. (2), Benczinger (öngól), ill. Cseh (2), Orosz (2), Némedi.
Halászi–Dunasziget 1–4 (1–3). Gsz.: Neuberger, ill. Csáki (2), Besszer, Kónyi.
Győrladamér–Dunaszentpál 0–3 (0–0). Gsz.: Tóth F., Szigethy A., Mészáros M.
Dunaszeg–Püski 8–0 (4–0). Gsz.: Kun (2), Koteczki (2), Alföldi, Schofhauser A., Schofhauser E., Fazakas.
Bódi Trans-Mosonszolnok–MITE II 3–1 (1–1). Gsz.: Kovalovszki, Varga Sz., Glázer, ill. Király.
A bajnokság állása:
|1.
|Mecsér
|9
|8
|0
|1
|35 - 13
|24
|2.
|Dunasziget
|9
|8
|0
|1
|26 - 13
|24
|3.
|Püski
|9
|7
|0
|2
|44 - 19
|21
|4.
|Dunaszeg
|9
|7
|0
|2
|39 - 15
|21
|5.
|Dunaszentpál
|9
|7
|0
|2
|31 - 8
|21
|6.
|Hotel Lajta P.
|9
|6
|1
|2
|46 - 18
|19
|7.
|Győrzámoly
|9
|5
|1
|3
|34 - 26
|16
|8.
|Halászi
|9
|4
|1
|4
|29 - 22
|13
|9.
|Károlyháza
|7
|3
|2
|2
|23 - 18
|11
|10.
|M.-miklós II
|9
|3
|1
|5
|21 - 28
|10
|11.
|M.-szolnok
|9
|3
|0
|6
|12 - 28
|9
|12.
|Győrladamér
|8
|2
|0
|6
|12 - 35
|6
|13.
|Darnó-Zseli
|8
|1
|2
|5
|14 - 18
|5
|14.
|Bezenye
|9
|0
|2
|7
|9 - 34
|2
|15.
|Öttevény
|9
|0
|1
|8
|8 - 57
|1
|16.
|MITE II*
|9
|0
|1
|8
|9 - 40
|0
*A MITE II-től 1 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Vág–Ágfalva 5–1 (1–0). Gsz.: Balázs (3), Balás, Pető, ill. Ragács.
Kisfalud–Fertőrákos 0–4 (0–3). Gsz.: Henye (2), Illés (2).
Mihályi–Osli 1–4 (1–1). Gsz.: Zsirai, ill. Mészáros N. (2), Szarka (2).
Markotabödöge–Egyházasfalu 5–2 (2–0). Gsz.: Céh (2), Nagy F., Tollár, Németh Á., ill. Mészáros M., Németh T.
Csapod–Egyed 6–1 (3–0). Gsz.: Kocsis (3), Pintér, Molnár T., Düh, ill. Malkovits.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|9
|9
|0
|0
|38 - 13
|27
|2.
|Csapod
|8
|7
|0
|1
|27 - 12
|21
|3.
|Vág
|8
|5
|1
|2
|26 - 12
|16
|4.
|Fertőrákos
|8
|5
|1
|2
|24 - 17
|16
|5.
|M.-bödöge
|7
|5
|0
|2
|20 - 12
|15
|6.
|Jobaháza
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|7.
|Egyházasfalu
|8
|1
|2
|5
|19 - 31
|5
|8.
|Mihályi
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|9.
|Ágfalva
|7
|1
|1
|5
|11 - 25
|4
|10.
|Egyed
|8
|1
|1
|6
|13 - 29
|4
|11.
|Kisfalud
|8
|0
|0
|8
|4 - 33
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
Himod–Sopronhorpács 3–2 (0–1). Gsz.: Wellner (2), Tóth B., ill. Szép, Kiss T.
Rábakecöl–Harka 5–4 (2–2). Gsz.: Kőhalmi (3), Major (2), ill. Vecsei (4).
Pusztacsalád-Fertőd 5–1 (2–0). Gsz.: Bucskó (4), Gazdag, ill. Brakszátor.
Zsira–Tercia-Fertőendréd 0–10 (0–5). Gsz.: Dunajski (4), Varga K. (2), Németh Á. (2), Tóth B., Heiszenberger.
FIT Fertőpart-Hegykő–Fertőszentmiklós II 4–3 (2–1). Gsz.: Menyhárt, Reseterics, Szalai, Bendes, ill. Fodróczi (2), Fekete.
A bajnokság állása:
|1.
|Hegykő
|7
|7
|0
|0
|33 - 9
|21
|2.
|S.-horpács
|8
|6
|0
|2
|30 - 14
|18
|3.
|Fertőendréd
|8
|6
|0
|2
|34 - 20
|18
|4.
|Babót
|8
|5
|1
|2
|19 - 17
|16
|5.
|Himod
|6
|4
|0
|2
|24 - 15
|12
|6.
|Balf
|6
|4
|0
|2
|18 - 13
|12
|7.
|Nagylózs
|9
|4
|0
|5
|22 - 19
|12
|8.
|Répcevis
|8
|4
|0
|4
|23 - 23
|12
|9.
|Rábakecöl
|7
|3
|0
|4
|16 - 15
|9
|10.
|F.-miklós II
|8
|3
|0
|5
|21 - 25
|9
|11.
|Újkér
|6
|3
|0
|3
|17 - 22
|9
|12.
|Pusztacsalád
|8
|2
|0
|6
|15 - 28
|6
|13.
|Zsira
|8
|1
|1
|6
|9 - 34
|4
|14.
|Harka
|7
|1
|0
|6
|17 - 28
|3
|15.
|Fertőd
|6
|1
|0
|5
|10 - 26
|3
Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.