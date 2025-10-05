Egy híján húsz gólt szerzett a DAC 1912 - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei - galériával

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Vámosszabadi–DAC UP 3–3 (3–2). Gsz.: Horváth B. (2), Töltősi, ill. Ruisz (2), Heizer.

Üstökös FC Bácsa II–Győrasszonyfa 0–2 (0–2). Gsz.: Sáfrány, Samu.

Pannonhalma-Horn–Győrújfalu II 1–1 (0–1). Gsz.: Csányi, ill. Komjáthy.

Téti Sokoró–Nyúl 3–1 (1–1). Gsz.: Limpakter, Kiss G., Börzsei, ill. Varga Zs.

Robo-Tech-Börcs–Győrszentiván 0–0.

Kajárpéc-Herold Trans–Felpéc 6–1 (3–0). Gsz.: Gerencsér (2), Schauer (2), Barkóczi, Törő (öngól), ill. Németh R.

Táp–Bőny 1–4 (1–2). Gsz.: Farkas, ill. Sebők, Szabó P., Forgó, Lamperti (öngól).

A bajnokság állása:

1. Tét 9 7 0 2 22 - 6 21 2. Győrasszonyfa 9 6 3 0 14 - 5 21 3. Kajárpéc 9 5 3 1 24 - 9 18 4. Pannonhalma 9 5 2 2 14 - 7 17 5. Győrszentiván 9 4 4 1 29 - 17 16 6. Győrújfalu II 9 4 3 2 24 - 13 15 7. Bőny 8 4 2 2 20 - 16 14 8. Táp 9 3 1 5 16 - 28 10 9. Börcs* 8 3 4 1 16 - 8 9 10. Vámosszabadi* 9 2 3 4 13 - 22 8 11. Nyúl 8 2 1 5 22 - 25 7 12. DAC-UP 8 1 3 4 10 - 22 6 13. Bácsa II 9 0 1 8 7 - 31 1 14. Felpéc 9 0 0 9 9 - 31 0

*A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

MITE–Rajka 2–2 (1–0). Gsz.: Marekker, Tiba, ill. Hlina, Puszter.

Hincsics Color-Ásványráró–Lébény 0–3 (0–3). Gsz.: Németh M. (2), Kreicz.

Kunsziget–Elktromoson-Levél 3–2 (0–0). Gsz.: Szalai (2), Nagy D., ill. Skoda, Kovács B.

Lipót Pékség–Kimle 3–0 (2–0). Gsz.: Farkas (2), Csutora.

Dunakiliti–Máriakálnok 1–1 (1–1). Gsz.: Bedő, ill. Benkovicz.

Mosonszentmiklós–Foldana-Hédervár 0–4 (0–1). Gsz.: Angyal (3), Dániel.

Jánossomorja–Duvenbeck-Hegyeshalom 1–3 (0–1). Gsz.: Dudás, ill. Schneider, Glaser, Horváth M.

A bajnokság állása:

1. Lébény 9 8 1 0 40 - 7 25 2. Máriakálnok 8 6 1 1 34 - 13 19 3. Dunakiliti 8 5 3 0 25 - 9 18 4. Hegyeshalom 8 5 2 1 19 - 4 17 5. Hédervár 9 5 1 3 28 - 14 16 6. Jánossomorja 9 5 1 3 15 - 13 16 7. MITE 9 3 2 4 13 - 14 11 8. Lipót 8 3 1 4 12 - 16 10 9. Ásványráró 8 3 0 5 11 - 31 9 10. Kunsziget 8 2 1 5 10 - 19 7 11. Rajka 8 2 1 5 13 - 30 7 12. M.-szentmiklós 9 2 0 7 23 - 19 6 13. Levél 8 2 0 6 13 - 28 6 14. Kimle 9 1 0 8 9 - 48 3

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

Lövő–Répcementi 3–2 (1–0). Gsz.: Balogh M., Savanyó, Kovács M., ill. Busa, Szücs.

Beled–Rábaszentandrás 1–1 (0–0). Gsz.: Soldatenko, ill. Eőry.

Farád–Nagycenk 4–3 (2–0). Gsz.: Soós (2), Németh Balázs, Németh Béla, ill. Fényes (2), Barkovics.

Szany–SVSE-GYSEV 2–0 (0–0). Gsz.: Kovács B., Varga K.

Petőháza–MET-NA-Veszkény 1–1 (0–0). Gsz.: Müller, ill. Kiss M.

Rábatamási–SFAC 1900 4–0 (2–0). Gsz.: Fazekas, Hanzel, Trinkely, Varga B.

A bajnokság állása:

1. R.-szentandrás 9 6 2 1 18 - 10 20 2. Beled 9 4 3 2 21 - 14 15 3. Rábatamási 9 4 3 2 18 - 12 15 4. Veszkény 9 4 1 4 19 - 16 13 5. Szany 9 4 1 4 11 - 14 13 6. Répcementi 8 3 4 1 20 - 15 13 7. Nagycenk 9 3 3 3 22 - 24 12 8. Petőháza 9 2 5 2 12 - 12 11 9. Lövő 9 3 1 5 18 - 22 10 10. SFAC 9 3 1 5 13 - 17 10 11. Farád 9 3 0 6 14 - 19 9 12. SVSE 8 1 2 5 7 - 18 5

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Veszprémvarsány–Sokorópátka 1–3 (0–1). Gsz.: Körmendi, ill. Szabó M., Berki, Kalmár.

Tényő–Pér 4–0 (0–0). Gsz.: Jurik, Kováts B., Varga R., Horváth M.

Bakonyszentlászló–Gyömöre 3–1 (1–1). Gsz.:

Töltéstava–Csikvánd 1–4 (0–0). Gsz.: Kalányos, ill. Horváth N., Kovács E., Schauer, Tüzes (öngól).