Kosárlabda

1 órája

Egy félidő szenvedés, egy félidő parádé

Sopron Basket–ELTE-BEAC Újbuda  92–40 (20–9, 10–13, 33–9, 29–9)
Sopron, női NB I,  400 néző. V.: Kapitány, Földesi Á., Nagy B. 
Sopron:  MÜHL 13/9, Friskovec 4, Rokob, Brooks 7, Wallack 8. Cs.: JEVTOVICS 16, PAPP K. 10, BÖRÖNDY 20/3, LACZKÓ 14/3. Edző: Gáspár Dávid. 
BEAC: Varga S. 5/3, Moore 4, Dobó 5/3, OZOLA 10/6, Vég-Dudás 4. Cs.: Dinnyés, Fárbás, Drahos, Koch 8/6, Szauter 2, Swint, Tatai. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.  

A minden szempontból pontatlan első perc után Friskovec a soproniaknak szerzett vezetést, ám duplájára 5 ponttal feleltek a vendégek. Az első percek hazai támadójátékon érződött még a jókora szerdai Euroliga-pofon. Sok hibával, pontatlanul kezdett a Sopron - a rivális ezúttal nem volt olyan tudású, hogy ezt büntetni tudta volna. A negyed derekán kezdett felpörögni Gáspár Dávid együttese, amely az önmagához képest a szerdai Euroliga-találkozón is jól teljesítő Jevtovics vezérletével egy 14-0-lal elhúzott. Ennek köszönhetően 10 pont fölötti előnnyel zárta az első negyedet a bajnok. 

A soproni gyűrűre gyakorlatilag egyedül veszélyes Ozola hármasávai indult a második negyed. Erre egy 6-0-lal felelt ugyan a Sopron, de a BEAC egy újabb Koch triplájával tartotta a lépést  a soproniakkal, Vég-Dudás kosarával pedig a negyed derekán 10 ponton belülre került. 26-17-nél "befagyott" az eredményjelző, egymás hibáiból éltek a csapatok. Büntetőkkel tovább zárkózott a BEAC. A félidő hajrájában Jevtovics ugyan véget vetett a meglehetősen hosszú hazai kosárcsendnek, a felbátorodó vendégek egy triplával 6 pontra csökkentették hátrányukat. Dobó (három)pontos dobása közben ráadásul szabálytalankodtak is a hazaiak., a ráadás büntetőt azonban a hazaiak szerencséjére kihagyta a BEAC játékosa. A félidő Brooks kosarával és 8 pontos hazai vezetéssel zárult, úgy, hogy a második negyedben 10 pontra volt képes a címvédő. 

A soproni nevelésű, az három és fél éve Euroligát nyerő csapatban szereplő Varga Sára kosarával kezdődött a második félidő. Nem sokkal később csapatszinten elrontott 10 tripla után Böröndy megszerezte az első hazai hármast. Az ő és Jevtovics vezetésével egy gyors 24-2-t "repesztett" a Sopron, amely a harmadik negyedben több pontot szerzett, mint az egész első félidőben. Szünet után már megmutatkozott a tudáskülönbség a két csapat között, egy meglehetősen "szenvedős" első félidőt egy helyenként jó, látványos játékot hozó követett soproni részről, így végül a papírformának megfelelően sima hazai siker született, elsősorban a bajnok a cserepadról beszálló játékosainak köszönhetően. 

