Megyei foci

41 perce

Edzőt váltott a Vitnyéd

Nem kezdte jól a szezont a futballcsapat, edzőt váltott a megyei I. osztályban szereplő Vitnyéd.

Nem kezdte jól szezont a vármegyei I. osztályban szereplő Vitnyéd,  amely az eddig lejátszott hét bajnokijából csupán egyet nyert meg, s egy döntetlen mellett ötször vereséget szenvedett. Ráadásul többször nagy különbséggel maradt alul a társaság, a Mezőörs 12–2-re, a Ménfőcsanak 5–3-ra, legutóbb a Bácsa 5–1-re győzte le a Csermelyi Imre edző által irányította csapatot.

Edzőt váltott a Vitnyéd.

Nyilván az elmaradt jó teljesítmény miatt, a klub vezetése közös megegyezéssel szerződést bontott a korábbi ETO játékossal, aki így távozik a kispadról.
Egyesületünk vezetősége Csermelyi Imrével értékelte felnőttcsapatunk helyzetét és úgy döntött, hogy a csapatban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében útjaink elválnak. Ezúton is szeretnénk megköszönni Iminek a sok munkát amit ismét tett az egyesületért és kívánunk neki sok sikert a sportéletben és sok boldogságot a magánélet területén. Vezetőségünk a csapatot jól ismerő, a vitnyédi csupa szív mentalitást megtestesítő fiatal és agilis edzőt, Kleizer Csabát kérte fel a vezetőedzői poszt betöltésére.  Csaba több mint 10 éve egyesületünk meghatározó játékosa, csapatkapitánya, gólkirálya akinek első felnőtt megbízása nem ígérkezik könnyű feladatnak, de biztosak vagyunk benne, hogy mentalitásával, tapasztalatával képes új impulzust adni a fiúknak” – osztotta meg a hírt közösségi oldalán a Vitnyéd.

A vármegyi I. osztályú bajnokság állása:

1.Gyirmót II880032 - 324
2.Mezőörs760140 - 718
3.Bácsa852124 - 817
4.Győrújbarát751120 - 516
5.Csorna842218 - 1514
6.Kapuvár741219 - 813
7.Koroncó841316 - 1313
8.Ménfőcsanak831416 - 2210
9.Abda831415 - 2110
10.M.-óvár II821512 - 257
11.Gönyű81168 - 194
12.Vitnyéd711510 - 324
13.F.-szentmiklós81074 - 243
14.Győrújfalu81079 - 413

 

 

