Fizz Liga labdarúgó NB I., 9. forduló

DVSC-ETO FC 0-0 - ÉLŐ

Debrecen, Nagyerdei Stadion. Játékvezető: Karakó Ferenc (Szalai Balázs, Szalai Dániel)

DVSC: Varga Á. - Guerrero, Mejias, Lang, Dacosta - Szűcs T., Youga - Kocsics D., Dzsudzsák, Vajda B. - Bárány. Vezetőedző: Sergio Navarro

ETO FC: Petrás - Tóth R., Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Vitális, Anton - Bánáti, Gavrics, Bumba - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs

PERCRŐL PERCRE

11. perc: Bánáti veszi célba 18 méterről a bal alsót. Varga vetődik rá a labdára.

10. perc: Vajda B. lő balról, 15 méterről. Petrás véd bravúrral.

4. perc: Stefulj beadását középen Gavrics rosszul veszi át, így is lőni tud. A próbálkozás azonban Vajdát találja el.

1. perc: A feketében játszó ETO kezdi a mérkőzést. Fehérben a hazaiak.

ELŐZETES

A Fizz Ligában a 9. forduló egyik kiemelkedő párosítása, amelyet 85. alkalommal rendeznek meg az élvonalban. A párharc roppant kiegyenlített, mivel a 27 döntetlen mellett a Debrecen 29-szer, míg az ETO 28-szor győzött. A szoros állás elsősorban a hajdúságiak utóbbi két évtizedben nyújtott hazai teljesítményének eredménye, mivel a győriek huszonegy éve nem nyertek Debrecenben. Az időközben lejátszott tizenegy NB I-es mérkőzésből öt hazai győzelem és hat döntetlen született.