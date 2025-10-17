Vármegyei csúcsrangadó hibátlan együttesekkel

Bár mindkét csapat igyekszik a megszokott módon készülni, a találkozót súlya és presztízse egyértelműen kiemeli a forduló többi mérkőzése közül. A DAC 1912 Pápai úti sporttelepének lelátóján a szokásosnál is nagyobb szurkolótáborra számítanak, hiszen két jó formában lévő, sokgólos csapat méri majd össze az erejét.

A DAC 1912 a Bágyogszovátot fogadja vasárnap.

Fotó: Molcsányi Máté

A Győri B csoportban éllovas Bágyogszovát vezetőedzője, Polyák Gábor is nagy érdeklődéssel várja a rangadót:

Tudjuk azt, hogy fiatal csapat lesz az ellenfelünk, amelynek játékosai valószínűleg a futómennyiséggel próbálják majd ellensúlyozni azt a focitudást, ami a mi csapatunk mellett szól. Majd kiderül, hogy melyik lesz a nyerő a hétvégi mérkőzésen. Bízom abban, hogy sokan lesznek és a szurkolók jól fogják magukat érezni. Remélhetőleg jó ritmusú, izgalmas mérkőzést fogunk játszani.

A Bágyogszovát eddigi teljesítménye stabil, de Polyák Gábor szerint a bajnokság végkimenetelét nem a gólkülönbség, hanem a kulcsfontosságú meccsek megnyerése határozza meg. A tréner úgy véli, az ilyen rangadók mutatják meg igazán, mely együttes mennyire érett csapatként.

A DAC a feljutásra koncentrál

A DAC 1912 szakmai stábja sem változtatott a jól bevált felkészülési rutinon. Mayer János edző így nyilatkozott a találkozó kapcsán:

A klub prioritása, hogy a DAC minél hamarabb az őt megillető helyén legyen. Az extra motivációt ez jelenti. Tiszteljük az ellenfeleinket, minden meccs más, és minden alkalommal bizonyítanunk kell. A Bágyogszovát tele van rutinos, tapasztalt játékossal, akik megnehezíthetik a labdarúgóim dolgát. Abban bízom, hogy a fiatalos lendület hozzásegít minket a győzelemhez.

A számok önmagukért beszélnek: a DAC 1912 eddig 114 gólt szerzett, közülük Rózsavölgyi Patrik 38, míg Perfetto Gabriel 22 alkalommal volt eredményes. A vendégek sem maradnak el sokkal, hiszen 76 találatukból 40-et Szabó Zsolt jegyez, aki jelenleg a bajnokság egyik legjobb formában lévő csatára.

A két gárda támadófocit játszik, így a nézők minden bizonnyal gólokban gazdag, látványos összecsapásra számíthatnak. A DAC 1912 fiatalos lendülete és a hazai pálya előnye, illetve a Bágyogszovát tapasztalata és hatékonysága izgalmas, kiszámíthatatlan mérkőzést ígér.

A vármegyei rangadót október 19-én, vasárnap 15 órakor rendezik a Pápai úti stadionban.



