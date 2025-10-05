Gól az első percben a DAC–Győrújbarát focimeccsen – elkapott fotón a találat

Alaposan megszórta a labdarúgó megyei III. osztályban a DAC 1912 a Győrújbarát II csapatát. A nagy múltú győri klub 19–1-re győzött. Rózsavölgyi Patrik hétszer, Lengyel Máté és Perfetto Gabriel ötször-ötször, Bessenyei Dominik kétszer volt eredményes. A vendégek részéről Fejes Erik talált be az első félidő végén, mikor már 9–0-volt a nádorvárosiaknak.

Labdaszerzés a DAC 1912–Győrújbarát II mérkőzésen.

Hamar beindult a DAC 1912-henger

Rögtön a meccs elején egyértelművé vált, mi várhat a győrújbarátiakra, a hazaiak ugyanis az 1. percben megszerezték a vezetést Lengyel révén.

Fotós kollégánk, Molcsányi Máté el is kapta a pillanatot. Nézze meg a képeket!

Támadás

Lövés

Góóól!

A DAC egyébként továbbra is hibátlan, mind a hét meccsét megnyerte, és már most 105 rúgott gólnál jár, melyre mindössze ötöt kapott.