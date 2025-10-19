október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

58 perce

Nem volt még ennyi drukker megye III-as meccsen - nézőcsúcs és hazai siker a hibátlanok rangadóján

Címkék#Szilvágyi#mayer János#Lengyel#nádorvárosi#presztízsmeccs#DAC

Valódi vármegyei rangadót rendeztek a harmadosztályban vasárnap délután Győrben. A hibátlan DAC 1912 győzelmével megszakította a Bágyogszovát makulátlan sorozatát.

Venesz Klaudia

A presztízsmeccs szép számú közönséget vonzott (mintegy ezren váltottak belépőt) a Nádorvárosi sporttelepre. Azt nem tudni, hogy a DAC 1912 győzelme okozott-e nagyobb meglepetést a szurkolók számára, vagy az ezer forintos jegyár, amelyet többen is szóvá tettek a lelátón. 

DAC 1912
A DAC 1912 győzni tudott a Bágyogszovát ellen.
Fotó: Csapó Balázs

A találkozó előtt a legnagyobb kérdés az volt, hogy vajon a Vincze Ottót is soraikban tudó bágyogszováti csapat rutinos játékosai dönthetik-e el a mérkőzést, vagy a DAC fiatalos lendülete és frissessége lesz a meghatározó tényező. A bágyogszovátiak számára a vereség az elvesztett három pontnál többe kerülhet, akár a bajnokság végkimenetelét is befolyásolhatja.

DAC 1912–Bágyogszovát KSE 3–2 (0–0)
Győr, Nádorvárosi sporttelep. Vármegyei III. osztála,  Győri B csoport, 11. forduló, 800 néző. V.: Gőgös B.
DAC: Somogyi – Madarász, Markovics, Póczik, Makkos, Bessenyei, Perfetto (Gerencsér, 92.), Bata, Szilvágyi, Lengyel, Rózsavölgyi. Edző: Mayer János.
Bágyogszovát: Vörös – Vadász, Bognár Zs. (Kovács K., 67.), Mondovics (Kovács R., 53.), Pálla, Szücs G. (Vécs, 89.), Hartyán, Bieder, Terdik (Polyák, 74.), Király B. (Vincze, 80.), Szabó Zs. Edző: Polyák Gábor.
Gsz.: Markovics (73.), Perfetto (85.), Lengyel (90.), ill. Szabó Zs. (67., 81.).

Rangadóhoz méltó lendülettel vetették magukat a mérkőzésbe a csapatok, az első lehetőség a vendégek előtt adódott. A pályán és a kispadon is érezhető volt a feszültség: Mayer János edző az asszisztens játékvezetővel került éles szóváltásba, amiért a 20. perctől a lelátóról volt kénytelen figyelemmel követni a csapatát. Aztán a DAC játszott veszélyesebben, több ígéretes helyzetet is kidolgozott, azonban két kapufa után sem sikerült a győrieknek  feltörniük a vendégek védelmét. A szünetre gól nélküli döntetlennél vonultak a felek.

A második félidőben a nádorvárosiak fokozták a tempót, ám a vezetést mégis a vendégek szerezték meg. A DAC azonban nem roppant meg, néhány perccel később sikerült is egyenlíteniük a hazaiaknak. A fordulatos mérkőzés újabb gyors gólváltást hozott, hiszen Szabó Zsolt második találatával ismét a Bágyogszovát került előnybe, ám Perfetto Gábriel gyorsan válaszolt. Amikor már szinte mindenki elkönyvelte a döntetlent, Lengyel higgadtan értékesítette helyzetét, ezzel eldöntve a rangadót. A DAC ezzel fontos győzelmet aratott, míg a Bágyogszovát nyerő szériája megszakadt. 

A nádorvárosi együttes három pontnyira került a listavezető Enesétől, bár a DAC eggyel kevesebb mérkőzést játszott az idényben.

DAC 1912 SE - Bágyogszovát 3-2 (0-0)

Fotók: Csapó Balázs

Mérkőzés utáni értékelések

Mayer János: – Minden tiszteletem az ellenfélé. A mi fiatalos lendületünk ellen minden rutinjukat bevetették annak érdekében, hogy megverjenek minket. Azt gondolom, a sors igazságtalansága lett volna, ha ezt a mérkőzést nem a DAC nyeri meg.

Polyák Gábor: – Jó mérkőzést láthatott a közönség. Izgalmas meccs volt, főleg a második félidő. Az első játékrészben kimaradtak a helyzetek, a második félidőben pedig saját magunkat vertük meg azzal, hogy nem tudtuk megőrizni az előnyünket. Gratulálok a DAC-nak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu