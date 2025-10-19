Nem volt még ennyi drukker megye III-as meccsen - nézőcsúcs és hazai siker a hibátlanok rangadóján

A presztízsmeccs szép számú közönséget vonzott (mintegy ezren váltottak belépőt) a Nádorvárosi sporttelepre. Azt nem tudni, hogy a DAC 1912 győzelme okozott-e nagyobb meglepetést a szurkolók számára, vagy az ezer forintos jegyár, amelyet többen is szóvá tettek a lelátón.

A DAC 1912 győzni tudott a Bágyogszovát ellen.

Fotó: Csapó Balázs

A találkozó előtt a legnagyobb kérdés az volt, hogy vajon a Vincze Ottót is soraikban tudó bágyogszováti csapat rutinos játékosai dönthetik-e el a mérkőzést, vagy a DAC fiatalos lendülete és frissessége lesz a meghatározó tényező. A bágyogszovátiak számára a vereség az elvesztett három pontnál többe kerülhet, akár a bajnokság végkimenetelét is befolyásolhatja.

DAC 1912–Bágyogszovát KSE 3–2 (0–0)

Győr, Nádorvárosi sporttelep. Vármegyei III. osztála, Győri B csoport, 11. forduló, 800 néző. V.: Gőgös B.

DAC: Somogyi – Madarász, Markovics, Póczik, Makkos, Bessenyei, Perfetto (Gerencsér, 92.), Bata, Szilvágyi, Lengyel, Rózsavölgyi. Edző: Mayer János.

Bágyogszovát: Vörös – Vadász, Bognár Zs. (Kovács K., 67.), Mondovics (Kovács R., 53.), Pálla, Szücs G. (Vécs, 89.), Hartyán, Bieder, Terdik (Polyák, 74.), Király B. (Vincze, 80.), Szabó Zs. Edző: Polyák Gábor.

Gsz.: Markovics (73.), Perfetto (85.), Lengyel (90.), ill. Szabó Zs. (67., 81.).

Rangadóhoz méltó lendülettel vetették magukat a mérkőzésbe a csapatok, az első lehetőség a vendégek előtt adódott. A pályán és a kispadon is érezhető volt a feszültség: Mayer János edző az asszisztens játékvezetővel került éles szóváltásba, amiért a 20. perctől a lelátóról volt kénytelen figyelemmel követni a csapatát. Aztán a DAC játszott veszélyesebben, több ígéretes helyzetet is kidolgozott, azonban két kapufa után sem sikerült a győrieknek feltörniük a vendégek védelmét. A szünetre gól nélküli döntetlennél vonultak a felek.

A második félidőben a nádorvárosiak fokozták a tempót, ám a vezetést mégis a vendégek szerezték meg. A DAC azonban nem roppant meg, néhány perccel később sikerült is egyenlíteniük a hazaiaknak. A fordulatos mérkőzés újabb gyors gólváltást hozott, hiszen Szabó Zsolt második találatával ismét a Bágyogszovát került előnybe, ám Perfetto Gábriel gyorsan válaszolt. Amikor már szinte mindenki elkönyvelte a döntetlent, Lengyel higgadtan értékesítette helyzetét, ezzel eldöntve a rangadót. A DAC ezzel fontos győzelmet aratott, míg a Bágyogszovát nyerő szériája megszakadt.