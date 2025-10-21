október 21., kedd

Teke

1 órája

Csak a Petőháza nyert idegenben

Címkék#Rába ETO#Ipartechnika Győr SE#szuperliga#teke

A nemzetközi kupamérkőzések miatt a hétvégén a nemzeti bajnokságban nem rendeztek fordulót, így ezúttal csak az alacsonyabb osztályban szereplők léptek pályára.

Károlyháza – Turris SE Sopron 5-3 (2485-2416)
Két remek egyéni eredménnyel indította a mérkőzést a Károlyháza, amellyel 70 fás előnyt szereztek a soproniak ellen. Ezt követően megtorpant ugyan a tavalyi bajnokcsapat, de csak az utolsó párban tudtak a vendégek újabb pontot szerezni, amellyel kialakították a végeredményt.
Psz: Lehoczki A. 447, Pálfi L. 444, Vadász I. 411, ill. Varga K. 434, Németh L. 411, Szekeres T. 408

Jánossomorja – Jobb Dáma0 6-2 (2582-2395)
Már az első párban Nagy Ervin a mérkőzés legjobb egyéni eredményét elérve megadta az alaphangot a folytatásra, amelyet azonban csak a mérkőzés második felében tudtak hasonló mértékben folytatni a hazaiak, amivel bebiztosították a győzelmüket.
Psz: Nagy E. 457, Tóth Z. 455, Bóna G. 437, ifj. Tóth Z. 4,36, ill. Németh P. 421, Balogh L. 413

Kunsziget – Petőháza 3-5 (2534-2551)
Nagyon belekezdett a Petőháza, két kiváló egyéni eredménye 62 fás előnyt biztosított a vendégeknek. Ezt követően zárkózott a Kunsziget, csökkent is a hátrány, de az eredményes hajrázás ellenére nem sikerült a fahátrányt ledolgozni, pedig csupán két jó dobás hiányzott hozzá.
Psz: Farkas A. 447, Szalai M. 428, Stróbl G. 425, ill. Csigó A. 460, Nándorhegyi R. 442, Németh L. 439

Pribránszki Kft-Mosonszolnok – Gyóróért Egyesület 6-2 (2467-2316)
Jól teljesített a hazai csapat, folyamatosan növelte előnyét, míg a vendégednél négyen is csak 400 fa alatti eredményt tudtak elérni, így vereséggel távoztak Mosonstzolnokról.
Psz: Török B. 436, Vörös I. 431, Kovács B. 422, Haller M. 421, ill. Lukácsi L. 420, Göcsei T. 417

Sportműsor 10. 25., szombat
Tapétagyár Szuperliga női
Ipartechnika Győr SE – Tatabánya Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 10 óra
NB II, Nyugat
Scarbantia SE – Csorna Sopron, Győri úti pálya 14 óra
Győri területi bajnokság
Gyóróért Egyesület – Kunsziget TE Répcelak, 16 óra
10. 26., vasárnap
NB I, Nyugat
Mosonszentmiklós – Rába ETO Győr SE Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 10 óra 

