Csak a Petőháza nyert idegenben

Károlyháza – Turris SE Sopron 5-3 (2485-2416)

Két remek egyéni eredménnyel indította a mérkőzést a Károlyháza, amellyel 70 fás előnyt szereztek a soproniak ellen. Ezt követően megtorpant ugyan a tavalyi bajnokcsapat, de csak az utolsó párban tudtak a vendégek újabb pontot szerezni, amellyel kialakították a végeredményt.

Psz: Lehoczki A. 447, Pálfi L. 444, Vadász I. 411, ill. Varga K. 434, Németh L. 411, Szekeres T. 408

Jánossomorja – Jobb Dáma0 6-2 (2582-2395)

Már az első párban Nagy Ervin a mérkőzés legjobb egyéni eredményét elérve megadta az alaphangot a folytatásra, amelyet azonban csak a mérkőzés második felében tudtak hasonló mértékben folytatni a hazaiak, amivel bebiztosították a győzelmüket.

Psz: Nagy E. 457, Tóth Z. 455, Bóna G. 437, ifj. Tóth Z. 4,36, ill. Németh P. 421, Balogh L. 413

Kunsziget – Petőháza 3-5 (2534-2551)

Nagyon belekezdett a Petőháza, két kiváló egyéni eredménye 62 fás előnyt biztosított a vendégeknek. Ezt követően zárkózott a Kunsziget, csökkent is a hátrány, de az eredményes hajrázás ellenére nem sikerült a fahátrányt ledolgozni, pedig csupán két jó dobás hiányzott hozzá.

Psz: Farkas A. 447, Szalai M. 428, Stróbl G. 425, ill. Csigó A. 460, Nándorhegyi R. 442, Németh L. 439

Pribránszki Kft-Mosonszolnok – Gyóróért Egyesület 6-2 (2467-2316)

Jól teljesített a hazai csapat, folyamatosan növelte előnyét, míg a vendégednél négyen is csak 400 fa alatti eredményt tudtak elérni, így vereséggel távoztak Mosonstzolnokról.

Psz: Török B. 436, Vörös I. 431, Kovács B. 422, Haller M. 421, ill. Lukácsi L. 420, Göcsei T. 417

Sportműsor 10. 25., szombat

Tapétagyár Szuperliga női

Ipartechnika Győr SE – Tatabánya Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 10 óra

NB II, Nyugat

Scarbantia SE – Csorna Sopron, Győri úti pálya 14 óra

Győri területi bajnokság

Gyóróért Egyesület – Kunsziget TE Répcelak, 16 óra

10. 26., vasárnap

NB I, Nyugat

Mosonszentmiklós – Rába ETO Győr SE Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 10 óra