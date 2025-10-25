Ízléstelen poénnal mutatta be a hangosbemondó Camilla Herremet

„Azt a frizurát még meg sem kell szárítani” – mondta a norvég kézilabdaklub, a Gjerpen hangosbemondója, mikor Camilla Herrem nevéhez ért a bemutatáskor. Ezzel a játékos hajhullására utalt, amelyet a rákkezelések okoztak. A megjegyzés nagy felháborodást váltott ki, hiszen a 37 éves kézilabdaikon nyíltan vállalta betegségét, és sokak számára inspirációt jelentett küzdelmével.

Camilla Herremmel viccelődött a hangosbemondó, aki megbánta tettét.

A daniasport.hu által szemlézett cikkből kiderült, a klub és a szpíker is bocsánatot kért már az „elfogadhatatlan” megjegyzés miatt.

„A megjegyzés ízléstelen és elfogadhatatlan volt, és semmilyen módon nem tükrözi a klub értékeit. Őszintén elnézést kérünk Camilla Herremtől, a Sola HK-tól és mindenkitől, akit ez a történet kellemetlenül érintett” – áll a Gjerpen közleményében, amelyben vállalták a felelősséget és bocsánatot kértek.

A hangosbemondó, Tom Gulliksen szintén megszólalt az ügyben, és elismerte, hogy rossz tréfát engedett meg magának: „Camillát hatalmasra tartom, az egyik legkeményebb sportolónak, akit ismerek. Belátom, hogy a humorom teljesen helytelen volt” – mondta az egyik norvég lapnak.

Camilla Herrem és csapata továbblépett

A Sola HK vezetőedzője – aki egyben Herrem férje is –, Steffen Stegavik szerint az ügyet sikerült gyorsan rendezni: „Valóban szerencsétlen megjegyzés volt, de a Gjerpen azonnal vállalta a felelősséget és bocsánatot kért. Számunkra ezzel az ügy lezárult.”