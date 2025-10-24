Nagy összegért kelt el a mellrákból felgyógyult Camilla Herrem meze

A daniasport.hu Facebook-oldala számolt be arról, hogy a norvég Sola játékosainak a mezét a Storhamar elleni mérkőzés után elárverezték. A befolyt összeget a rák elleni küzdelem támogatására ajánlotta fel a klub. Camilla Herrem meze 100 ezer norvég koronáért – azaz több mint 3,3 millió forintért – kelt el az aukción.

Camilla Herrem mezéért több mint 3 millió forintnak megfelelő összeget ajánlottak fel.

Camilla Herrem meghatódott

„Hihetetlenül meghatott és hálás vagyok azért, hogy valaki egy ilyen összeget ajánlott fel egy ügyre, ami ennyire közel áll a szívemhez. Teljesen ledöbbentem, amikor közvetlenül az aukció lezárása előtt hirtelen ott állt az összeg. Nem is lehetnénk büszkébbek és hálásabbak” – mondta Camilla Herrem, aki maga is ebből a betegségből gyógyult fel, és végig nyíltan beszélt az állapotáról.