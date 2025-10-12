Utoljára került 42 km a cipőbe - A győri futólegenda méltó módon zárta a „hosszútávos karrierjét" – videó

Meghatódva haladt át a Budapest Maraton célkapuja alatt a verseny hétszeres győztese. Földingné Nagy Judit tizenegy év után húzott újra futócipőt a magyar főváros legnagyobb sportrendezvényén.

A Budapest Maratonon minden eddiginél nagyobb számú induló volt, köztük Földingné Nagy Judit, aki utolsó maratonját futotta.

Forrás: Facebook/Budapest Maraton

Minden oka megvolt a sportolónak a mosolyra, hiszen fantasztikus nettó idejével (4:02:13) az 55 éves kategóriában versenyző hölgyek közül a 15. helyen ért célba. A befutó után Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda vezetője köszöntötte Földingné Nagy Juditot.

A Budapest Maraton rekordot döntött

Az előnevezések száma alapján már napokkal a verseny előtt nyilvánvalóvá vált, hogy hazánk legnagyobb tömegét megmozgató szabadidősport-rendezvényét rendezik meg október 11-én és 12-én. A klasszikus távot, azaz a 42195 métert 5449-en teljesítették. Ír, svéd, azerbajdzsáni, ukrán és még amerikai sportoló is rajthoz állt.

A 2025-ös Spar Budapest Maraton célszalagját elsőként Vásárhelyi Máté szakította át (2:22:17), a hölgyek közül pedig Nyikos Viktória (2:50:28) volt a leggyorsabb.