október 12., vasárnap

Futóverseny

57 perce

Utoljára került 42 kilométer a cipőbe - Földingné Nagy Judit méltó módon zárta a „hosszútávos karrierjét" – videó

Címkék#Földingné Nagy Judit#Budapest Sportiroda#verseny#maraton

Decemberben ünnepli 60. születésnapját a hosszútávfutás ikonikus alakja. Földingné Nagy Judit visszatért a jubiláló Budapest Maratonra, hogy lefussa utolsó maratonját.

Kisalföld.hu

Meghatódva haladt át a Budapest Maraton célkapuja alatt a verseny hétszeres győztese. Földingné Nagy Judit tizenegy év után húzott újra futócipőt a magyar főváros legnagyobb sportrendezvényén. 

Budapest Maraton
A Budapest Maratonon minden eddiginél nagyobb számú induló volt, köztük Földingné Nagy Judit, aki utolsó maratonját futotta.
Forrás: Facebook/Budapest Maraton

Minden oka megvolt a sportolónak a mosolyra, hiszen fantasztikus nettó idejével (4:02:13) az 55 éves kategóriában versenyző hölgyek közül a 15. helyen ért célba. A befutó után Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda vezetője köszöntötte Földingné Nagy Juditot.

A Budapest Maraton rekordot döntött

Az előnevezések száma alapján már napokkal a verseny előtt nyilvánvalóvá vált, hogy hazánk legnagyobb tömegét megmozgató szabadidősport-rendezvényét rendezik meg október 11-én és 12-én. A klasszikus távot, azaz a 42195 métert 5449-en teljesítették. Ír, svéd, azerbajdzsáni, ukrán és még amerikai sportoló is rajthoz állt.

A 2025-ös Spar Budapest Maraton célszalagját elsőként Vásárhelyi Máté szakította át (2:22:17), a hölgyek közül pedig Nyikos Viktória (2:50:28) volt a leggyorsabb.

 

