október 29., szerda

Nárcisz névnap

18°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

1 órája

Búcsúzott az ETO a kupától

Címkék#Magyar Kupa#jégkorong#Uni Győr ETO HC

A Magyar Kupa második fordulójának visszavágóján az UNI Győr ETO HC hazai pályán fogadta az Erste Ligás DVTK Jegesmedvék együttesét. A győriek szoros vereég után búcsúztak a sorozattól

A párharc sorsa már az első mérkőzésen eldőlt (Miskolcon 11–3-ra nyertrek a hazaiak), ám a győriek ennek ellenére nagy elánnal és motiváltan vetették bele magukat a találkozóba, és több szakaszban is teljesen egyenrangú ellenfelei voltak a magasabb osztályú miskolci gárdának.

Szoros meccset játszottak a győriek a magasabb osztályú ellenfelükkel.
Fotó: @csigai_sportphotography

UNI Győr ETO HC–DVTK Jegesmedvék 3–5 (1–3, 2–1, 0–1)
Gsz.: Molnár M., Makovics, Sipák, ill. Pineo, Makai, Marklund (2), Tóth.

A győriek beszámolója szerint a mérkőzés első harmadában Molnár Márton révén az ETO szerezte meg a vezetést a 8. percben, ami meglepte a vendégcsapatot. A Jegesmedvék azonban öt percen belül válaszolni tudtak Pineo révén, majd a harmad hajrájában Makai és Marklund találataival fordítottak, így 1–3-as állásnál zárult az első játékrész.
A második harmadban látványos, bátor hokit mutatott a Széchenyi István Egyetem csapata. Előbb Makovics Bence szépített, majd a vendégek ismét betaláltak (Marklund), de Sipák Martin góljával a győriek visszajöttek a meccsbe, és 2–1-re meg is nyerték a harmadot. A játékrész végén két emberhátrányt is sikeresen kivédekeztek a hazaiak, ami jól mutatta a csapat tartását.
A záró harmadban már csak a miskolciak tudtak eredményesek lenni, így a végeredmény 3–5 lett a DVTK javára. Ennek ellenére a győriek fegyelmezetten, szervezetten hokiztak, és több mint tisztes helytállást tanúsítottak az élvonalbeli ellenféllel szemben.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu