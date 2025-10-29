Búcsúzott az ETO a kupától

A párharc sorsa már az első mérkőzésen eldőlt (Miskolcon 11–3-ra nyertrek a hazaiak), ám a győriek ennek ellenére nagy elánnal és motiváltan vetették bele magukat a találkozóba, és több szakaszban is teljesen egyenrangú ellenfelei voltak a magasabb osztályú miskolci gárdának.

Szoros meccset játszottak a győriek a magasabb osztályú ellenfelükkel.

Fotó: @csigai_sportphotography

UNI Győr ETO HC–DVTK Jegesmedvék 3–5 (1–3, 2–1, 0–1)

Gsz.: Molnár M., Makovics, Sipák, ill. Pineo, Makai, Marklund (2), Tóth.

A győriek beszámolója szerint a mérkőzés első harmadában Molnár Márton révén az ETO szerezte meg a vezetést a 8. percben, ami meglepte a vendégcsapatot. A Jegesmedvék azonban öt percen belül válaszolni tudtak Pineo révén, majd a harmad hajrájában Makai és Marklund találataival fordítottak, így 1–3-as állásnál zárult az első játékrész.

A második harmadban látványos, bátor hokit mutatott a Széchenyi István Egyetem csapata. Előbb Makovics Bence szépített, majd a vendégek ismét betaláltak (Marklund), de Sipák Martin góljával a győriek visszajöttek a meccsbe, és 2–1-re meg is nyerték a harmadot. A játékrész végén két emberhátrányt is sikeresen kivédekeztek a hazaiak, ami jól mutatta a csapat tartását.

A záró harmadban már csak a miskolciak tudtak eredményesek lenni, így a végeredmény 3–5 lett a DVTK javára. Ennek ellenére a győriek fegyelmezetten, szervezetten hokiztak, és több mint tisztes helytállást tanúsítottak az élvonalbeli ellenféllel szemben.

