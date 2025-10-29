Búcsúzott a kupától az ETO HC

A Magyar Kupa második fordulójának visszavágóján az UNI Győr ETO HC hazai pályán fogadta az Erste Ligás DVTK Jegesmedvék együttesét. A párharc sorsa már az első mérkőzésen eldőlt, ám a győriek ennek ellenére nagy elánnal és motiváltan vetették bele magukat a találkozóba, és több szakaszban is teljesen egyenrangú ellenfelei voltak a miskolci gárdának.

A lelátón is remek volt a hangulat, a szurkolók ezúttal is nagyszerűen buzdították a csapatot, és igazi hazai atmoszférát teremtettek a Győri Egyetemi Jégsport Központban.

UNI Győr ETO HC-DVTK Jegesmedvék: 3–5 (1–3, 2–1, 0–1)

Gólszerzők: Molnár Márton, Makovics Bence, Sipák Martin (UNI Győr ETO HC), ill. Marklund (2), Pineo, Makai, Tóth (DVTK Jegesmedvék).