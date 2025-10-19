október 19., vasárnap

Labdarúgás

15 perce

Győzelmet ért Maxim kezdőrúgása

Címkék#Bumba#Diósgyőri VTK#Borbély Balázs#ETO

A válogatott szünet után ismét zengett az ETO FC öltözőjében a győzelmi dal. A győriek lefocizták a Diósgyőri VTK-t a szombat esti mérkőzésen, amelyen Borbély Balázs kisfia végezte el a kezdőrúgást.

Kisalföld.hu

Szerencsét hozott az első félidő kezdőrúgását elvégző Maxim. Borbély Balázs kisfia születésnapjára kapta a lehetőséget, és mint kiderült, ez a szép gesztus jó előjelnek bizonyult.

Borbély Balázs
Borbély Balázs a kispadról figyelte a szerencsét hozó kezdőrúgást.
Fotó: Csapó Balázs

A mérkőzést vezető Erdős József kísérte a pályára Maximot, aki Bumba felé rúgva indította útjára a labdát az ETO FC Diósgyőri VTK elleni mérkőzésén.

Borbély Balázs kisfia szerencsét hozott

A találkozó első gólja ugyan a győri kapuba esett, de az ETO magabiztos játékkal, 3-1-re győzte le ellenfelét, ezzel a tabella harmadik helyéről várja a folytatást.

Az M4 Sport kameráján keresztül mutatjuk a szívet melengető jelenetet:

