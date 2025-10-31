október 31., péntek

ETO - Súlyosan tévedett a brutális talpalás után: Bogár Gergőt "elmeszelték"?

ETO - Súlyosan tévedett a brutális talpalás után: Bogár Gergőt "elmeszelték"?

Erőteljes média visszhangot váltott a múlt hétvégén játszott Kisvárda-ETO (3-2) NB I-es mérkőzés játékvezetőjének, Bogár Gergőnek a ténykedése. 

Az első félidő 41. percében azonban a meccs eredményét befolyásoló játékvezetői ítélet született: Soltész Dominik erőteljesen beletalpalt az őt szerelő Csinger Márk alsó lábszárába. A megmozdulás a győri védő testi épségét veszélyeztette. Bogár Gergő játékvezető sárga lapot adott a kisvárdai játékosnak, majd a VAR kihívta Bogárt, hogy nézze meg az eset felvételét. A videón tisztán látható Soltész durva belépője, Bogár ennek ellenére úgy döntött, nem állítja ki a vétkest.

A Nemzeti Sport értesülése szerint az MLSZ Játékvezetői Bizottságánál nem maradt következmény nélkül Bogár tette, ezt jelzi, hogy a hétközi kupafordulóban nem kapott küldést.

 

