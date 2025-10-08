1 órája
Bezárják az ETO-stadion szektorát
Az MLSZ fegyelmi bizottsága a legutóbbi ETO–Ferencváros bajnokin történtek miatt pénzbüntetéssel és szektorbezárással is sújtotta a győri együttest.
Szektorbezárással büntették az ETO-t.
A korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását rendelte el a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a Fizz Ligában szereplő ETO FC ellen.
A FEB az ETO Újpest elleni mérkőzése után a szurkolók kifogásolható viselkedése miatt szektorbezárással büntette a győri klubot, valamint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. A zöld-fehérek szurkolóit érintő döntést felfüggesztette a fegyelmi bizottság, és a következő büntetés kiszabásakor sem alkalmazta azt, azonban a zöld-fehér rangadón eseményei miatt az MLSZ újra elővette a szektorbezárás kérdését.
Történt ugyanis, hogy a két szurkolótábor egyvalamiben értett egyet a szeptember végi mérkőzésen: kérdés-felelet formájában zúgott felváltva a két szektor, kifejezve a Magyar Labdarúgó Szövetséggel szembeni haragjukat.
Ezt követően a drukkerek közös közleményt fogalmaztak meg, amelyben kifejtették:
- a futballkultúra része az MLSZ által zéró toleranciával kezelt szavak használata
- túlzó mértékűek a kiszabott büntetések.
A klubszimpátia nem egyezik, a vélemény igen: nyílt levelet fogalmaztak meg a szurkolók az MLSZ-nek
Az ETO FC szektora zárva lesz
Az MLSZ honlapján közzétett információk szerint határozat az NB I 8. fordulójában lejátszott ETO FC-Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatban született. A fegyelmi bizottság az ETO-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, elrendelte egy prevenciós terv kidolgozását, illetve a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását.
A testület a múlt hétvégi forduló eseményei kapcsán eljárást indított szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, az ETO FC-vel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, a Zalaegerszeggel és a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvárral szemben, továbbá szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt az ugyancsak NB II-es Budapest Honvéddal és a Vasassal szemben.
A FEB október 7-i ülésén született határozata értelmében az ETO FC soron következő, a DVTK elleni mérkőzésén, október 18-án a Q-szektornak zárva kell maradnia.
A döntéssel kapcsolatban megkerestük az ETO FC-t, amely közölte: a klub hamarosan közleményt ad ki.