Bezárják az ETO-stadion szektorát

A korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását rendelte el a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a Fizz Ligában szereplő ETO FC ellen.

Az ETO FC stadionjában egyre magasabb a nézőszám, a szektorbezárás miatt ezúttal biztosan nem születik rekord...

Fotó: Illusztráció/MW archív

A FEB az ETO Újpest elleni mérkőzése után a szurkolók kifogásolható viselkedése miatt szektorbezárással büntette a győri klubot, valamint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. A zöld-fehérek szurkolóit érintő döntést felfüggesztette a fegyelmi bizottság, és a következő büntetés kiszabásakor sem alkalmazta azt, azonban a zöld-fehér rangadón eseményei miatt az MLSZ újra elővette a szektorbezárás kérdését.

Történt ugyanis, hogy a két szurkolótábor egyvalamiben értett egyet a szeptember végi mérkőzésen: kérdés-felelet formájában zúgott felváltva a két szektor, kifejezve a Magyar Labdarúgó Szövetséggel szembeni haragjukat.

Ezt követően a drukkerek közös közleményt fogalmaztak meg, amelyben kifejtették: