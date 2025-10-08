október 8., szerda

Koppány névnap

13°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

45 perce

Bezárják az ETO-stadion szektorát

Címkék#szektorbezárás#ETO FC#labdarúgás

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a legutóbbi ETO–Ferencváros bajnokin történtek miatt pénzbüntetéssel és szektorbezárással is sújtotta a győri együttest.

Bezárják az ETO-stadion szektorát

Szektorbezárással büntették az ETO-t.

A korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását rendelte el a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a Fizz Ligában szereplő ETO FC ellen.

A határozatot az NB I 8. fordulójában lejátszott ETO FC-Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatban született - írja az MLSZ honlapja. A fegyelmi bizottság az ETO-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, elrendelte egy prevenciós terv kidolgozását, illetve a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását. 

A testület a múlt hétvégi forduló eseményei kapcsán eljárást indított szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, az ETO FC-vel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, a Zalaegerszeggel és a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvárral szemben, továbbá szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt az ugyancsak NB II-es Budapest Honvéddal és a Vasassal szemben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu