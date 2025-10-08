Bezárják az ETO-stadion szektorát

A korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását rendelte el a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a Fizz Ligában szereplő ETO FC ellen.

A határozatot az NB I 8. fordulójában lejátszott ETO FC-Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatban született - írja az MLSZ honlapja. A fegyelmi bizottság az ETO-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, elrendelte egy prevenciós terv kidolgozását, illetve a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását.

A testület a múlt hétvégi forduló eseményei kapcsán eljárást indított szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, az ETO FC-vel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, a Zalaegerszeggel és a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvárral szemben, továbbá szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt az ugyancsak NB II-es Budapest Honvéddal és a Vasassal szemben.