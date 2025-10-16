Beteg gyerekeknek segítene novelláival a volt ETO-játékos

Megható felhívást osztott meg közösségi oldalán Stark Péter, az ETO korábbi válogatott labdarúgója.

„Sziasztok! Van 2, kórházban játszódó novellám. Ha valaki kiadná,vagy melléállna a kiadásban, én a teljes bevételt felajánlom szívbeteg kisgyerekeknek! Köszönöm szépen” – írta az irodalmi vénával megáldott, volt kiváló labdarúgó.

Stark Péter korábban „Rába-szimfónia, opus 1” címmel írt könyvet a gyerekkori barátjáról, a szintén labdarúgó Fehér Miklós emlékére, amely nyolc év alatt készült el. A mű a barátságukat és pályafutásukat mutatja be, és egy „mélylélektani utazásnak” nevezi a szerző.