október 16., csütörtök

Gál névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megható

2 órája

Beteg gyerekeknek segítene novelláival a volt ETO-játékos

Címkék#Stark Péter#ETO FC#labdarúgás#novella

Megható felhívást osztott meg közösségi oldalán Stark Péter, az ETO korábbi válogatott labdarúgója.

Stark Péter

„Sziasztok! Van 2, kórházban játszódó novellám. Ha valaki kiadná,vagy melléállna a kiadásban, én a teljes bevételt felajánlom szívbeteg kisgyerekeknek! Köszönöm szépen” – írta az irodalmi vénával megáldott, volt kiváló labdarúgó. 

Stark Péter korábban Rába-szimfónia, opus 1 címmel írt könyvet a gyerekkori barátjáról, a szintén labdarúgó Fehér Miklós emlékére, amely nyolc év alatt készült el. A mű a barátságukat és pályafutásukat mutatja be, és egy mélylélektani utazásnak nevezi a szerző. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu