1 órája
Behúzták a másodikat - a végén oroszlánként küzdöttek a győriek
Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina
SERCO UNI Győr–BKG-Prima Szigetszentmiklós 78–60 (23–16, 12–15, 17–14, 26–15)
Győr, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Jakab, Kapusi, Csák.
SERCO UNI Győr: Ruff-Nagy, Rozmán, Zsebe-Weninger, Ács, Tulonen Cs.: Bánszegi, Katona, Lép, Selcova, Gálos, Jelenc, Baffy Edző: Fűzy-Antolovics Adél.
BKG-Prima Szigetszentmiklós: Hévizi, Sakeviciute, Tenyér, Zsámár, Vincze Cs.: Szeitl, Kiss, Szűcs, Csoma, Biszak, Thurman. Edző: Horváth Richárd.
A mérkőzés egy vendégtriplával indult, de a negyed felénél 10-7-re vezetett a hazai csapat. Két perccel a negyed vége előtt 20-13 állt az eredményjelzőn. Amikor Gálos Hanna második tripláját vágta be, a BKG-nak időt kellett kérnie, 23-13-as állásnál. A negyed végén még a vendégek betaláltak, 23-16-tal vonultak a csapatok az első szünetre.
Győri duplával indult a második játékrész, Ruff-Nagy értékesített egy középtávolit. Ács Luca küzdött a palánk alatt, hat perccel a félidő előtt 30-23-ra vezetett a Győr. A negyed derekán időt kért Antolovics Adél, de kosarat a BKG szerzett, és kezdett felzárkózni, 30-27 volt az állás négy perccel a negyed vége előtt. A félidőre maradt a szoros állás, nem engedte ellenfelét meglépni a BKG.
Tulonen és Selcova pontjai nyitották a második félidőt, hirtelen nyolc pontra ugrott a hazai előny. Selcova nem állt le, triplájával 44-33 lett, a vendégeket időkérésre kényszerítve. Harcosan játszott a Szigetszentmiklós, a harmadik negyedben sok személyi hiba került a jegyzőkönyvbe győri oldalon, de sokkal közelebb nem tudott kerülni a győriekhez a BKG. Oda-vissza hibáztak a csapatok, viszonylag kevés pont született, 52-45 volt az állás két perccel a negyed vége előtt, ennyivel is mentek pihenőre a felek.
Mojca triplája adta meg az alaphangot a folytatásban, majd egy szép labdaszerzés után Selcova is hármast dobott, 58-45-nél időt kellett kérnie a BKG vezetőedzőjének. Hat perccel a meccs vége előtt Tenyér Zsófia pontozódott ki, a győriek továbbra is jól őrizték 13 pontos előnyüket. A szigetszentmiklósiak fáradni látsztottak, a hazaiak viszont nem lassítottak a tempón. Szépen lassan 20 pont fölé mászott a különbség.
Fűzy-Antolovics Adél: – Gratulálok a csapatnak, hazai pályán ez egy kötelező győzelem volt. Nem értem, miért izgultak a lányok a második negyedben, talán a hiányzó Dubei Debi tapasztalata kellett volna a csapatnak, aki mindig egy biztos pont. A második félidőben sokkal keményebb védekezést mutattunk, de azt gondolom, ennek kell lennie a minimumnak. Végre azt éreztem a lányokon, hogy akarnak küzdeni, ezt pedig csak így lehet.
Ruff-Nagy Dóra: – Van mit javítanunk. A második félidőben domináltunk, de az első félidő nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna. Sok munka áll még előttünk. Látszott egy-két villanás, de sokat kell még dolgoznunk.
Horváth Richárd: – Először is gratulálok a Győrnek. Sokat léptünk előre az utóbbi mérkőzéseken, és ezért nagyon büszke vagyok a lányokra. Sajnos több rádobásból nem tudtuk annyit értékesíteni, hogy meccsben tudjunk maradni.
Vincze Nikolett: – Gratulálok a Győrnek. Nem vagyok csalódott, mert sikerült jobban kezdenünk, mint az előző meccseken. Több minden meg tudtunk valósítani abból, amit megbeszéltünk. Voltak jobb mutatóink is, mint az ellenfélnek, de van hová fejlődnünk, és ezen fogunk dolgozni a következő hetekben.