Behúzták a másodikat - a végén oroszlánként küzdöttek a győriek

A mérkőzés egy vendégtriplával indult, de a negyed felénél 10-7-re vezetett a hazai csapat. Két perccel a negyed vége előtt 20-13 állt az eredményjelzőn. Amikor Gálos Hanna második tripláját vágta be, a BKG-nak időt kellett kérnie, 23-13-as állásnál. A negyed végén még a vendégek betaláltak, 23-16-tal vonultak a csapatok az első szünetre.

Győri duplával indult a második játékrész, Ruff-Nagy értékesített egy középtávolit. Ács Luca küzdött a palánk alatt, hat perccel a félidő előtt 30-23-ra vezetett a Győr. A negyed derekán időt kért Antolovics Adél, de kosarat a BKG szerzett, és kezdett felzárkózni, 30-27 volt az állás négy perccel a negyed vége előtt. A félidőre maradt a szoros állás, nem engedte ellenfelét meglépni a BKG.

Tulonen és Selcova pontjai nyitották a második félidőt, hirtelen nyolc pontra ugrott a hazai előny. Selcova nem állt le, triplájával 44-33 lett, a vendégeket időkérésre kényszerítve. Harcosan játszott a Szigetszentmiklós, a harmadik negyedben sok személyi hiba került a jegyzőkönyvbe győri oldalon, de sokkal közelebb nem tudott kerülni a győriekhez a BKG. Oda-vissza hibáztak a csapatok, viszonylag kevés pont született, 52-45 volt az állás két perccel a negyed vége előtt, ennyivel is mentek pihenőre a felek.

Mojca triplája adta meg az alaphangot a folytatásban, majd egy szép labdaszerzés után Selcova is hármast dobott, 58-45-nél időt kellett kérnie a BKG vezetőedzőjének. Hat perccel a meccs vége előtt Tenyér Zsófia pontozódott ki, a győriek továbbra is jól őrizték 13 pontos előnyüket. A szigetszentmiklósiak fáradni látsztottak, a hazaiak viszont nem lassítottak a tempón. Szépen lassan 20 pont fölé mászott a különbség.