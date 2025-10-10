október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Bánáti és Vingler is jól szállt be a meccsbe - döntetlen az ukránokkal

Címkék#Vingler László#bánáti#U21#válogatott#labdarúgás

Az U21-es magyar labdarúgó-válogatott 3-3-as döntetlent játszott az ukrán csapattal pénteken Európa-bajnoki selejtezőn.

A szlovéniai Muraszombaton rendezett összecsapáson Szélesi Zoltán együttese már a hetedik percben hátrányba került, azonban az első félidő hajrájában Tobuly Máté büntetőjével egyenlített, a 60. percben Molnár Ádin találatával pedig fordított is.

Közel állt a győzelemhez a magyar együttes.
Fotó: mlsz.hu

A fordulatos második félidőben a rivális negyedórával később egyenlített, Fenyő Noah révén azonban újra a magyarok kerültek előnybe. Ekkor azonban még nem volt vége, a csoport favoritjának számító ukránoknak ismét sikerült egyenlíteniük.

A nemzeti csapat keretében ezúttal három ETO-játékos kapott helyet, Bánáti Kevin a találkozó 63. percében lépett pályára, Vingler László pedig a 85. percben állt be. Bíró Barnabás ezúttal nem kapott lehetőséget.

A magyaroknak két fordulót követően két pontjuk van, mivel szeptember elején Litvániában a 92. percben kapott góllal 1-1-es döntetlennel kezdték a sorozatot.
Az albán-szerb közös rendezésű U21-es Európa-bajnokságot 2027-ben rendezik meg, a két házigazda mellett a selejtező kilenc csoportgyőztese és a legjobb második egyenes ágon kvalifikálja magát a tornára. A fennmaradó négy helyre a további nyolc csoportmásodik pótselejtezőn küzd meg egymással a részvételért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu